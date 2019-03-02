دورات باللغتين الفرنسية والإسبانية للمبتدئين في دبي

أطلقت الجامعة الكندية في دبي دورات في اللغة الفرنسية والإسبانية للمبتدئين، والتي ستسرع مستوى المحادثة لدى المتعلمين في غضون 7 إلى 8 أسابيع فقط .وذلك في إطار محفظتها المتنامية للمبادرات التعليمية التي تركز على المجتمع،

سيطلق برنامج "اللغة الفرنسية للمبتدئين" لأول مرة في العاشر من مارس، وسيتم تسليمه خلال سبعة أسابيع بالتعاون مع مركز التصديق الفرنسي الوحيد الرسمي في الإمارات، وسيتم تدريس الدورة على مدار أمسيتين في الأسبوع من خلال تبني منهجًا مرحًا وتفاعليًا لتعلم اللغة.

سيبدأ برنامج "اللغة الإسبانية للمبتدئين"، وهو عبارة عن دورة مدتها 30 ساعة يتم تقديمها على مدى ثمانية أسابيع ، في 15 أبريل. وستتولى الدورة الدكتورة ماريا غوميز أميش، وهي مدربة مؤهلة بشكل كامل للدورات الإسبانية كلغة أجنبية، معتمدة من قبل معهد ثربانتس، الجهة الرسمية المانحة بالنيابة عن وزارة التربية الإسبانية.

تم تصميم دورة "اللغة الإسبانية للمبتدئين" لتعريف الطلاب باللغة وتزويدهم بالقدرة على استخدام مجموعة أساسية من التعبيرات الأكثر شيوعًا في المحادثة. كما تعد الدورة المتعلمين للحصول على مستوى A1 في اللغة الإسبانية كمؤهل لغة أجنبية.

من خلال تقديم الأساسيات في سياق ثقافي، تعتبر كلتا الدورتين مثاليتين للمتعلمين الذين يتطلعون لتطوير المهارات اللغوية للسفر أو محادثة عمل بسيطة. من خلال دمج مهارات التواصل الأربعة - القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع - سيكون الخريجون قادرين على التفاعل بفعالية في أي سياق اجتماعي وتطوير الأسس لمزيد من الدراسة في المهارات اللغوية الأكثر تقدمًا أو مستوى الأعمال.

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قال البروفيسور ديفيد سانتاندرو كالونج، عميد كلية الاتصالات والفنون والعلوم، "بإدخال دورات اللغة الأجنبية هذه للمبتدئين، تنتقل الجامعة الكندية في دبي إلى مجال جديد من المبادرات التعليمية والمهنية التي تهدف إلى دعم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نعمل مع رواد في مجال تعليم اللغة لتقديم منهج شامل ومتاح لأي شخص يريد فهم أساسيات هذه اللغات في فترة زمنية قصيرة.

"مع العيش في سياق متعدد الثقافات في دبي ومع بيئة تجارية متزايدة العولمة، فإن الفوائد الاجتماعية والمهنية لتعلم لغة أخرى ستكون هائلة. نحن نرى بشكل خاص عددًا متزايدًا من فرص العمل في اللغة الفرنسية، والتي تتمتع بالفعل بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تعد هذه الدورات فرصة ممتازة للمسافرين الذين يخططون للقيام برحلة صيفية إلى الأجزاء الناطقة بالفرنسية أو الإسبانية من أجل تحسين تجربة السياحة لديهم".