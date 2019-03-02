أهالى الدائرة السادسة في مواجهة ساخنة .









أمل العامري -جدة

نظم عضو المجلس البلدي لأمانة محافظة جدة ممثل الدائرة السادسة الأستاذ عائض بن درهم وبحضور رئيس المجلس الأستاذ عبدالله المحمدي لقاءا مفتوحآ لأهالي احياء الجاالجامعةمعة والروابي ومخطط بن لادن والسليمانية والفيحاء والثغر ومسؤولين ممثلين برئيس بلدية الجامعة المهندس لؤي عبدالقادر عبدة واللواء متعب العتيبي رئيس مركز حي السليمانية ومدير عام الصيانة والتشغيل بأمانة جدة المهندس محمد المطيري ومدير إدارة الانارة بالأمانة المهندس يوسف الاسمري وكل من المهندس مروان الجهني وعبدالله خليفه من شركة المياه الوطنية ومدير إدارة السلامة بالدفاع المدني المقدم مجاهد الشريف وانحصرت مطالب سكان احياء الدائرة السادسة في انتشار الحفريات بالشوارع وسوء الانارة وانتشار الورش داخل بعض الاحياء في مخالفة صريحة للأنظمة في هذا الشأن وكذلك افتقار أجزاء من بعض الاحياء لمشاريع الصرف الصحي .. وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس لؤي عبدالقادر عبده ان البلدية عملت وبدعم من الأمانة على حصر الحفر الوعائية وأيضا مشاكل الانارة كما العمل على تكثيف النظافة بمجرى السيل وعمليات المكافحة درءا لانتشار البعوض وتكاثر الحشرات وأضاف ان البلدية ساعية لمعالجة العديد من القضايا ووضع الحلول اللازمة لها

فيما أكد مدير إدارة الانارة بأمانة محافظة جدة المهندس يوسف الاسمري أنه قريبا ستتم ترسية مشاريع الانارة بالأحياء التي تقع في نطاق بلدية الجامعة.

من جهته أوضح مدير عام الصيانة والتشغيل المهندس محمد المطيري ان الأمانة تعمل على معالجة كافة القضايا التي تشغل بال سكان احياء محافظة جدة وقد تم عمل تقرير مفصل وستتم المعالجات وفق جدول زمني وبحسب الأولوية والحاجة الملحة. الدفاع المدني أكد على لسان مدير إدارة السلامة المقدم مجاهد الشريف انهم وبالتعاون مع الأمانة قاموا ومازالوا بحملات داخل الاحياء العشوائية واجبار أصحاب الورش على الانتقال الى المواقع المخصصة لهم ومعاقبة كل من لم يمتثل وفق العقوبات المنصوص عليها وأشار انهم عازمون على الاستمرار في متابعة كل ما هو مخالف للأنظمة.

ومن جهتها اكدت شركة المياه الوطنية ان العديد من مشروعات الصرف الصحي قد استكملت فيما يتم استكمال عدد من المشاريع ومنها حي النسيم والعمل جاري للبدء في مواقع أخرى عما قريب. كما اكد رئيس مركز حي السليمانية على تشكيل فرق التطوع من شباب الحي واستعدادهم على المشاركة في خدمة مجتمع جدة..

رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله المحمدي اكد خلال اللقاء سعيهم إلى الوقوف جنباً إلى جنب لمخاطبة الجهات المعنية، لحل ما يمكن حله، ومتابعة هذه المطالب. وقال: إن المجلس هو صوت المواطن وهمزة الوصل لتحقيق ما يمكن تحقيقه وأضاف لن يكتمل دور المجلس الا بتعاون المواطن بطرح المشكلات والمساهمة في طرح الحلول والرؤى البناءة مما يسهم في دفع عجلة التنمية مؤكدا لولا المواطن لما كانت للمجالس وجود.

اما عضو المجلس ممثل الدائرة السادسة عائض بن درهم أكد ان كل متطلبات هذه الاحياء تم حصرها وجدولتها وعرضت على المجلس والذي بدوره وجه برفع كافة المطالب للأمانة فيما يخصها والجهات الأخرى مضيفآ حرص المجلس على متابعة كل ما يرده من سكان الاحياء او ما يرصده العضو من خلال جولاته الميدانية والتقاؤه بالسكان.

وفِي الختام تم شكر مكتب تعليم النسيم على استضافة هذا اللقاء وقدم رئيس المجلس البلدي درعا تذكاريا لنائب مدير مكتب النسيم الاستاذ عبدالرحمن الاسمري ..

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