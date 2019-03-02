منتجات مبتكرة بأيدي "أطفال الشارقة" في مهرجان "البسطة" في سوق الشناصية

شهد مهرجان "البسطة" للثقافة الإماراتية الذي يقام في سوق الشناصية في قلب الشارقة، سلسلة من الفعاليات والنشاطات التفاعلية شارك فيها مجموعة من الرواد الصغار من أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وقدموا خلالها منتجات مبتكرة بعرباتهم التي عُرضت في السوق، والتي بلغ عددها 14 عربة متوزعة في أنحاء السوق.

جاء ذلك في إطار رؤية مشروع قلب الشارقة الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للابتكار وتشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم الإبداعية، حيث نظم سوق الشناصية في عطلة نهاية الأسبوع مزيجاً فريداً من الفعاليات التراثية والثقافية التي تلاءم جميع أفراد العائلة.

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وتتضمن الفعاليات ورش الأعمال اليدوية التقليدية، والرسم بالحناء، والرسم على الوجوه، إلى جانب العروض المباشرة لحرفة التلي والخوص وصناعة البرقع الإماراتي ودمى الأطفال التي تقدمها مجموعة من الحرفيات الإماراتيات المبدعات.

ويستقبل سوق الشناصية في قلب الشارقة النابضة بالحياة زواره طوال أيام الأسبوع، فيما تقام فعالياته يومي الجمعة والسبت من الساعة 4:00- 9:00 مساءً لغاية يوم 9 مارس، حيث يمكن للزوار التعرف على الثقافة الإماراتية الأصيلة، والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات الإماراتية التقليدية والتقاط الصور مع الصقور.