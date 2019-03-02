تكريم داعية دخلوا على يديه ١٠ الآف شخص الاسلام وماجد قاروب يطالب بعودة رجال الاعمال الكبار الى عضوية...



جدة-أمل العامري

هنأ أشهر محامي سعودي غرفة جده احتفالها بمرور ٧٥ عاما على انشاءها لافتا ان غرفة جده ساهمت منذ نشأتها في بناء منظومه اقتصاديه مكونه من كبار رجالات الاعمال الذين وضعوا اهدافها واستراتيجياتها حتى أصبحت اليوم معلما يشار اليها بالبنان

وقال الدكتور ماجد محمد قاروب الذي تربع على مناصب محليه وعربيه واقليميه وعالميه وامميه في ديوانيه عبدالمحسن الراجحي وابناءه بحضور فضيله الدكتور خالد الحمودي ورجال اعمال ومثقفين وصاحب الديوانيه عبدالمحسن الراجحي وابناءه نايف وعبد الملك وقنصل بنين ضيف شرف قال ان ديوانيه الراجحي تمثل عمق المجتمع وثقافته وان هذا الوطن فيه رجال يعملون من اجله ويساندون قيادته الممثله في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين

وبين ان الديوانيه تعد اليوم علامه فارقه في تثقيف المجتمع ودعم رؤية ٢٠٣٠ من اجل بناء الانسان والمكان وغرس ثقافة الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة

وشهدت احتفاليه الديوانيه اليوم اشهار ٨ من الجنسيه الفلبينيه اسلامهم حيث لقن الدكتور ماجد قاروب الشهادتين معلنين دخول الاسلام دين المحبه والوفاء والسلام

كما كرم صاحب الديوانيه والدكتور الحمودي و القاروب الداعية الفلبيني الذي اسلم على يديه نحو عشره الاف شخص من جنسيات مختلفه

بعد ذلك التقطت الصور التذكاريه وتناول الجميع طعام الغذاء

ثم بدأت الديوانيه حوارها مع ضيف الديوانيه حيث تناول الدكتور ماجد قاروب إنجازات غرفة جدة طوال ٧٥ عاما من تاريخها والتي بدأت بشهبندر التجار اسماعيل ابو دواد يرحمه الله الذي خطط لهذا الكيان الاقتصادي الذي أصبح اليوم حديث العالم يمد الجسور بين مجتمع رجال الأعمال داخليا وخارجيا

ولفت إلى أن شخصيات اقتصاديه توالت على هذا الكيان الاقتصادي واكملنا المسيرة التنمويه نحو العمل المستدام

ونوه الدكتور ماجد قاروب بجهود رجل الاعمال صالح التركي امين جده اليوم في تحقيق الانطلاقة الاقوى ونقطة التحول الحقيقيه نحو العالميه بما يمتاز به من فكر اقتصادي حققت فيه غرفة جده الانطلاقة الحقيقية لمجتمع اقتصادي قادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة التحديات والتغلب على المعوقات

وتطرق ماجد قاروب الى انتخابات غرفة جده الحاليه مشددا على اهميه النزاهه فيها وان يتم اختيار الأعضاء بكل شفافية والبعد عن السلبيات التي واجهت الانتخابات السابقه وان يتم اختيار ذوي الكفاءات والثقافة الاقتصاديه التي تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ من اجل مواجهة التغيير ورسم الخارطه الجديدة للوطن في المنظومة العالميه وان يلم كل عضو منتخب بمضامين هذه الرؤية

ونادى قاروب بعودة كبار رجال الأعمال الذين يملكون من الثقافة والخبرة والحكمه لعضويه مجلس الاداره لانهم الأقدر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية والمجتمعية

واعرب ماجد قاروب عن تقديره لصاحب الديوانيه عبدالمحسن الراجحي وقال

لاول مره أقف واشعر بروعة هذا العمل المجتمعي الجميل من رجل له ادوار مجتمعية وانسانيه

وحين طلب مني أن ألقن الشهادة للمسلمين الجدد شعرت بروحانيه وتجلي النفس وكيف ان الله يهدي اقواما وهم لا يتحدثون لغتنا وإنما هو حب الله لعباده في الأرض

وشهدت الديوانيه دروسا من السنه من فضيله الشيخ الدكتور خالد الحمود

كما ألقى قنصل بنين كلمه نوه فيها بدور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في رعاية المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام سجل بعدها الدكتور ماجد قاروب كلمه في سجل الديوانيه