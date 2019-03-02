"المسعود" تختتم مشاركتها في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"

انضم قسم "المسعود للطاقة" إلى نخبة الجهات المشاركة في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"، والذي أقيم مؤخراً في "قناة دبي المائية" في جميرا. وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع التزام "مجموعة المسـعود" بدعم هذا المعرض الملاحي الأبرز إقليمياً منذ انطلاقته قبل 27 عاماً، والذي يكتسب أهمية بالغة باعتباره منصة مثالية لتلبية احتياجات المجتمع البحري المحلي والدولي ومحبي الرياضات البحرية، وتعزيز جسور التواصل مع المشترين المحتملين وتقوية العلاقات مع شركات بناء السفن في دولة الإمارات.

وقام قسم "المسعود للطاقة" خلال هذه المشاركة بعرض مجموعة من أحدث المحركات البحرية في منصته رقم (OD-125)، بما في ذلك نموذج نظام الدفع البحري الهجين من "إم تي يو" (MTU Hybrid Propulsion System Solution Demo)، الذي يعتبر جزءاً من محفظة المنتجات المستقبلية المتوقع إطلاقها من قبل شركة "رولز رويس" في العام 2020 والمتاح لليخوت والقوارب التجارية والعبّارات وزوارق الدوريات بقوة تتراوح بين 1000 -4000 كيلوواط؛ بالإضافة إلى محرك الديزل الخاص بالدفع البحري من طراز "إم تي يو 12V2000M96L" والذي يعمل على تشغيل العديد من السفن وبقوة تصل إلى 1940 كيلوواط، والمناسب لليخوت عالية الأداء مثل تلك المستخدمة لصيد الأسماك الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تشمل مجموعة معروضات "المسعود للطاقة" أيضاً الجيل الجديد من حلول التحكم "إم تي يو بلوفيجن" (MTU Bluevision) والتي تم تطويرها على أساس "منصة التشغيل الآلي" (MCS-6). وسيتم تجميع الحلول بشكل فردي وفقاً لمتطلبات التطبيق المعني واحتياجات العملاء؛ إلى جانب مفهوم "فولفو بنتا للابحار السهل" (Volvo Penta Easy Boating) من "فولفو بنتا"، الشركة الرائدة في مجال تصنيع محركات الديزل البحرية ومحركات زوارق الدوريات والمولدات وأنظمة الدفع المتكاملة. ويضمن "نظام التحكم الإلكتروني في السفن" (EVC) الجديد، إمكانية التحكم بكافة الجوانب التشغيلية ومراقبتها بسهولة تامة، حيث يمكنه رسم مسارات السفن عبر تقنية الشاشات المتطورة (Glass Cockpit) وتشغيل "الملاح الآلي" (Autopilot) على مقبض التحكم وضمان التوجيه السلس إلى الوجهة المحددة.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم "المسعود للطاقة": "سعدنا بالمشاركة مرة أخرى في "معرض دبي العالمي للقوارب"، الذي تربطنا به علاقة متينة طويلة الأمد، إيماناً منّا بأهميته كمنصة شاملة تجمع نخبة الخبراء والرواد ضمن القطاع البحري المحلي والإقليمي والدولي. وشكلت دورة هذا العام من هذا المعرض الرائد فرصة فريدة أتاحت لنا عرض أحدث أنظمة الطاقة عالية الكفاءة والمرونة، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أبرز العلامات التجارية والمشترين المحتملين. ونحن على ثقة من أننا قمنا بتمثيل "إم تي يو" و"فولفو بنتا" خير تمثيل خلال الحدث، مدفوعين بشراكتنا المثمرة مع هاتين العلامتين الرائدتين، ما يعكس الثقة القوية بما يمتلكه فريق "المسعود للطاقة" المتخصص من معارف تكنولوجية متطورة وخبرات عملية رفيعة المستوى."

ويجدر الذكر بأنّ "معرض دبي العالمي للقوارب"، الذي انطلق للمرة الأولى قبل 27 عاماً، قد شهد تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية ليصبح اليوم واحداً من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في دولة الإمارات. وحظيت دورة العام 2019 من هذا الحدث بإقبال ومشاركة كبيرة، حيث جمعت كبرى العلامات التجارية الرائدة عالمياً ونخبة من المشترين ومحبي الرياضات المائية للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات والتصاميم والطرازات من اليخوت الفاخرة والقوارب الترفيهية الراقية.