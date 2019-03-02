اختتم معرض الصنّاع العالمي ميكر فير دبي 2019 فعاليته قبل يومين ، محققاً عدد من الإنجازات والإبداعات وأبررزها فوز باقة من المشاريع الابتكارية المتميزة في مسابقات المعرض المختلفة والتي ستسهم بعد تطبيقها في إضافة خدمات ومنتجات جديدة ، كحلول مبتكرة لمشكلات مجتمعية، بالإضافة إلى بلوغ عدد الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة 11,702 زائر.

انطلق المعرض الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز٫ يوم 26 فبراير 2019، بمركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ صانع ومشروع ابتكاري ، ونخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين والفنانين في مجال الابتكار والإبداع حول العالم ، قدموا أكثر من ١٠٠ فعالية مختلفة تضمنت محاضرات تثقيفية وتعليمية وورش عمل تطبيقية ومشاريع تفاعلية حية ، وذلك تحت شعار " اطلق العنان لإبداعك".

واستضاف المعرض قائمة من كبار الشخصيات الذي أثروا المعرض بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم الرائدة في عالم الابتكار، أبرزهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بإمارة دبي، وسعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للإستراتيجية والابتكار ، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي، الرئيس والمدير التنفيذي لكليات التقنية العليا، والمهندس عبد الله المزروع نائب المدير العام لمكتب براءات الإختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الصالح، الشريك المؤسس لنظام إيبوت والمنتج لمعرض الصناع الكويتي، والخبير الأمريكي ديل دوريتي ، رائد حركة التصنيع ،ومؤسس حركة الصناع في العالم.

وتقدم الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز٫ بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز٫ على رعايته الكريمة للمعرض والتي أشعلت حماس المواهب الشبابية الإماراتية المشاركة من خلال مشاريع وأفكار مبتكرة نالت إعجاب الجمهور٫ والتي ستسهم عند تحويلها لمنتجات على أرض الواقع برفد الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة . وقال المهيري " شهد المعرض خلال أيامه الثلاثة إقبالاً جماهيرياً كبيراً٫ وهذا مؤشر واضح على نجاح النسخة الثانية من ميكر فير دبي ٢٠١٩٫ وبمثابة دافع قوي للمؤسسة للتوسع والتنوع في تنظيم المعرض خلال السنوات المقبلة".

وشهدت فعاليات اليوم الأخير باقة من المحاضرات الملهمة٫ ومنها محاضرة "آفاق وأثر ومستقبل تكنولوجيا المعلومات" التي قدمها طارق البرواني مؤسس عمان للمعرفة٫ تطرق من خلالها إلى إمكانية التحول الكامل في المستقبل إلى التعلم الرقمي من البيت عبر استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية من مكتبات ومدارس رقمية٫ والعالم الإفتراضي والتكنولوجيا السحابية والبيومترية.

وبدورها نيتي باريكه، المصممة والصانعة الرائدة في ذا ميكر لاب ٫ كورنيل تك، التي تمتلك في جعبتها أكثر من 12 سنة من الخبرة في مجال الهندسة المعمارية الداخلية والتصنيع المستدام، قدمت محاضرة بعنوان " توسيع آفاق البحث وتأثيره من خلال التصميم" ٫ تناولت فيها كيفية التركيز على الممارسات المستدامة في الأماكن العامة، كما تحدثت باركيه عن تجربتها في منطقة الخليج والتي عاشت فيها منذ عام 2008، وكونت استديو التصميم الخاص بها (NPS) الذي يعمل من خلال ممارسة الحرف اليدوية الحديثة على حل مشاكل التصميم الكبيرة والصغيرة.

كما تم تنظيم محادثة إلكترونية خاصة مع رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كادي كولمان٫ بفضل دعم القنصلية العامة للولايات المتحدة ، ومركزها التعليمي "EducationUSA" الذي شارك بالمعرض من خلال جناع متميز.

سجلت كولمان من خلال عملها لمدة 24 عامًا مع وكالة ناسا ، أكثر من 4330 ساعة في الفضاء على متن المكوك الفضائي كولومبيا ومحطة الفضاء الدولية٫ وأعربت بدورها عن سعادتها الغامرة لمشاركة تجربتها مع الجمهور ومشاركي ميكرو فير دبي 2019 .

ومن أبرز الفعاليات التي تم تنظيمها خلال أيام المعرض٫ هاكاثون ميكر فير دبي وهو تحدي تم من خلاله تشكيل فرق عمل من طلبة الجامعات الإماراتية٫ بهدف إيجاد حلول ابتكارية لتحديات مختلفة، بلغ عدد الفرق المشاركة فيه8, ضمت 34 مشارك ومشاركة, من مختلف جامعات الدولة وهي( جامعة دبي, جامعة أبوظبي, جامعة روشستر, جامعة بوليتكنك وكليات التقنية العليا).

وقام المشاركون بتطبيق أفكارابتكارية مقدمة من قبل أطفال مبتكرون تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة على أرض الواقع وتحويلها الى منتجات ومشاريع باستخدام أجهزة وأدوات التصنيع الرقمي ، وذلك تحت إشراف وتقييم مختصين فنيين ولجنة تحكيم تتضمن خبراء من مختلف التخصصات.

وتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال الحفل الختامي للمعرض٫ حيث كان المركز الأول٫ بجائزة قدرها ٢٠٠٠٠ درهم من نصيب فريق جامعة دبي٫ وهم حميد عبد الله المرزوقي٫وعبد الرحمن صالح العبدولي٫ وعبد الله عثمان المرزوقي٫ وعمر يوسف الزرعوني بسمة سمور.

بينما حل في المركز الثاني٫ بجائزة قدرها ١٠٠٠٠ درهم فريق جامعة أبو ظبي٫ وهم سهى حسن صديقي٫ وعائشة محمد٫ وريم عبد الله حمد.

أما المركز الثالث٫ وجائزته ٥٠٠٠ درهم كان من نصيب فريق جامعة روشستر٫ وهم سيد ياسر حنان٫ ولويس كارلوس٫ ومحمد أمري أحمد٫باسم أحمد الظافر .

وانطلاقاً من حرصها الدائم على دعم حركة الصناع والابتكار والإبداع والتعلم٫ لرفع المستوى الفكري والعلمي في مجتمعاتنا وخلق مستقبل أفضل حول العالم ٫ قامت مؤسسة حمدان بطرح مسابقة لأفضل المشاريع المميزة المشاركة في معرض الصناع العالمي ميكر فير دبي ٢٠١٩2019 ، وخصصت مبلغ 125000 ألف درهم إجمالي الجوائز المقدمة لهذه الفئة. وبعد تقييم ما مجموعه 150 مشروع من قبل لجنة تحكيم دوليين متخصصين في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والفنون، تم الإعلان خلال حفل الختام عن فوز ٢٤ مشروع منها وتكريمهم ٫ إلى جانب تكريم الجهات الراعية والداعمة للحدث ووسائل الإعلام المختلفة.

.

يشار إلى أن معرض الصنّاع "ميكر فير"، انطلق عام ،2006 من قبل الخبير ديل دوفرتي، رائد حركة التصنيع في العالم، والمدير التنفيذي لمجموعة ماك الأمريكية ومؤسس معرض الصنّاع، الذي يدعم ويرعى الصنّاع والمبتكرين.