كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اكتشف نكهات دبي مع الطاهي غاري رودس المتوج بنجمة ميشلان دبي تزدهر اليوم مع اقتصادها الذي يعتمد على التجارة وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. في هذه الحلقة من “تيست” على “يورو نيوز” نتعرف أكثر على أحد الجوانب الخفية بالإمارة.

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