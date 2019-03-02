كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تستحوذ أوبر على شركة كريم قريباً؟

دخلت شركة Uber Technologies Inc في مناقشات متقدمة لشراء منافستها Careem Networks التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي صفقة من شأنها توسيع نطاق عمليات الشركة العملاقة في الشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.

وقالت المصادر إن الشركتين قد تعلنان عن صفقة نقدية لاستحواذ أوبر على كريم التي تبلغ قيمة أسمهما نحو 3 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، طالبة عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل لاتفاقات نهائية. ورفض ممثلو الشركتين التعليق، بحسب صحيفة “أريبيان بيزنس”.

وتؤكد “أوبر” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها على النمو والاستثمار بقوة في تقديم الطعام والخدمات اللوجستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، حيث تستعد لعروض عامة أولية محتملة هذا العام.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن أوبر وكريم عقدتا محادثات تمهيدية في يوليو تهدف إلى الجمع بين خخدمات الشركتين في الشرق الأوسط.

وقد بلغت قيمة “كريم” حوالي مليار دولار في جولة تمويل لعام 2016 ، مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة أكثر من مليون سائق وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط، وفقا لموقعها الإلكتروني.