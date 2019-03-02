الامارات | «الإسعاف الجوي» ينقل مواطن أصيب بحادث في عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف الجوي» ينقل مواطن أصيب بحادث في عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2019

نقلت طائرة الإسعاف الجوي بإدارة طيران شرطة أبوظبي مواطن من مطار دبي الدولي ، إلى مستشفى المفرق لإجراء العلاج اللازم، إثر تعرضه لحادث مروري وقع مؤخراً في ولاية "صلالة" بسلطنة عمان الشقيقة .

وكان "المصاب"يبلغ من العمر 70 عاماً، قد تعرض نتيجة للحادث إلى إصابة في العمود الفقري وإصابات متعددة، وتابع فريق الإسعاف الجوي حالته وأجرى الاتصالات اللازمة ومن ثم نقله جواً عبر مروحية مزودة بالأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة.