كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يقود مشهد الطعام في الإمارات قطاع المطاعم في المنطقة؟

استجابت شركات الأغذية والمشروبات في الإمارات للرياح المعاكسة التي تواجه الصناعة من خلال تعزيز العمليات وترشيد التكاليف للحفاظ على هوامش الربح، مع اختيار الخروج من منافذ البيع الخاسرة والعلامات التجارية المتعثرة، وفقاً لبحث جديد.

قال تقرير FPM لعام 2018 من KPMG أن الإمارات لا تزال تقود السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحفزها عدد متزايد من السياح. ويدعم نمو القطاع كذلك دخول علامات تجارية دولية وإقليمية جديدة.

وأضاف التقرير أن بصمة المطعم – عدد المطاعم لكل مليون نسمة – في دبي لا تزال مرتفعة، في المرتبة الثانية بعد باريس.

ووفقا للتقرير، من بين جميع الأشكال في دولة الإمارات، كانت المطاعم السريعة الخدمة الأكثر شعبية في عام 2018 بسبب العملاء الباحثين عن القيمة.

ووجد التقرير أيضاً أن قطاع التوزيع شهد نمواً عاماً بعد عام وأن استخدام المطابخ المستأجرة هو اتجاه يرتفع في الإمارات. وينسب ما يصل إلى 32 في المائة من المشغلين (مقابل 21 في المائة في العام الماضي) أكثر من ربع إيراداتهم إلى قنوات التوصيل، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وقال أنوراغ باجبي، شريك ومدير البيع بالتجزئة في كيه بي إم جي لوار الخليج: “كان عام 2018 مليئًا بالتحديات بالنسبة لصناعة الأغذية والمشروبات، في مواجهة المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف التشغيل وشعور المستهلك الفاتر نسبيًا. وعلى الرغم من ذلك، أظهر القطاع مرونةً في الوقت الذي استجاب فيه المالكون والمشغلون بتدابير لدفع الكفاءات التشغيلية، واتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية.

على عكس عام 2017 ، عندما ركز اهتمام المشغلين على التوسع في أسواق ومناطق جغرافية جديدة، كان الموضوع الأوسع لعام 2018 هو ترتيب ترتيب المنزل.

وفي الوقت نفسه، ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، واصل معظم مشغلي منافذ المأكولات والمشروبات تركيز انتباههم على استراتيجية التسعير، حسبما أشار التقرير.

وأضاف فيكرانت روهاتجي، المدير في شركة KPMG Lower Gulf الاستشارية: “بالنظر إلى المستقبل، يشعر المشغلون بالتفاؤل بشأن تأثير معرض” إكسبو 2020 دبي “على هذه الصناعة. ويعتقد أكثر من نصف المشغلين أن Expo 2020 سيكون له تأثير إيجابي وأن الحدث يمكن أن يوفر حافزًا ضروريًا للغاية للصناعة. علاوة على ذلك، يخطط أكثر من ثلث المشغلين حاليًا للمشاركة بشكل مباشر من خلال التواجد في الموقع “.