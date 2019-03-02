كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تخطط دولة الإمارات للتعامل مع ارتفاع أعداد السياح المتزايدة؟

من المتوقع أن يكون لمعرض 2020 والفعاليات المرافقة تأثير إيجابي طويل الأجل على نمو الوافدين إلى الإمارات من أسواق المصدر الرئيسية في البلاد بين عامي 2018 و 2023، وفقًا لبحث جديد.

وأظهرت البيانات المنشورة قبل سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، أن الإمارات تستعد لاستقبال 8.92 مليون زائر من أكبر خمسة أسواق مصدر بحلول عام 2023.

وكشفت الأرقام أن عدد الزائرين الهنود المسافرين إلى الإمارات سيزداد بمعدل سنوي يبلغ 7 في المائة ليصل إلى 3.01 مليون زائر في عام 2023.

كما ذكر تقرير كوليرز انترناشيونال أن الوافدين من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة سيشهدون زيادة بنسبة 2% و 1% إلى 1.76 مليون و 1.28 مليون على التوالي خلال نفس الفترة.

وفي حين من المتوقع أن تظل أعلى تصنيفات سوق المصدر في الإمارات في الغالب دون تغيير في عام 2020، يكشف البحث أيضًا عن أن أسواق المصدر الروسية والصينية ستظهر معدلات نمو سنوية أعلى من المتوسط ​​للوافدين القادمين، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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ومع توقع وصول 20 مليون زائر سنويًا إلى دبي بحلول عام 2020، من المتوقع أن يزداد إجمالي المعروض من الفنادق في الإمارة بنسبة 39 بالمائة من 59،561 في عام 2017 إلى 82،994 في عام 2021 لتلبية هذا الطلب.

وفي الوقت نفسه في إمارة أبو ظبي المجاورة، من المتوقع أن ينمو عدد الغرف عبر ثلاثة، وأربع، وخمس نجوم بنسبة 13% من 21،782 في 2017 إلى 24،565 عام 2021.

وتعمل رأس الخيمة على خط أنابيب غير مسبوق، والذي سيزيد عن ضعف عدد غرف الفنادق، من 4،019 في عام 2017 إلى 9،078 في عام 2021، وهو أكبر خط أنابيب متناسب في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يزيد عدد غرف الفنادق في الشارقة إلى أكثر من الضعف بين عامي 2017 و 2021، ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 5،295 بحلول عام 2021. وفي هذه الأثناء، ستضيف الفجيرة ما يقرب من 500 مفتاح خلال نفس الفترة بإجمالي إلى 2،543 غرفة.