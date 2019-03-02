الامارات | أمطار خفيفة وانخفاض في «الحرارة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وانخفاض في «الحرارة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً على بعض المناطق الشرقية والشمالية ومغبراً، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية أحياناً على البحر، وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم/‏‏‏‏س على البحر، الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ويكون مضطرباً في بحر عمان.

وشهدت الدولة أمس، طقساً غائماً بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالرعد أحياناً، خصوصاً شمالاً وشرقاً، ونشطت الرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والمثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن طقس غد سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏س على البحر.

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وذكر أن طقس الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى صحو، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س.

ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صحو، ويكون مغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسط الموج في بحر عمان.

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحيطة والحذر

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وأخذ الحيطة والحذر خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار، واتباع إجراءات السلامة في مثل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامة الجميع.

وشدّدت على ضرورة الالتزام باللوائح المرورية، واستخدام الإشارات التحذيرية في حالة التوقف التام في حال تعرضهم لأي طارئ يتعلق بالسلامة المرورية، وتشغيل أنوار المركبة في فترة النهار عند صعوبة الرؤية والانتباه الكامل وعدم الانشغال بالهاتف وترك مسافة أمان كافية، والوقوف على الكتف اليمنى خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الغبار. أشرف جمال - أبوظبي