ما الذي يحمله المستقبل لنا؟

مع انطلاقة الدورة الجديدة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، يبدأ غداً عرس الثقافة والأدب في دبي مع أشهر الكتّاب والمفكرين والمبدعين العالميين والعرب من ملهمي الجماهير وأصحاب الرؤى والتنوير الذين يقدمون المتعة الفائقة والثقافة الجمة.

يقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي (1- 9) مارس 2019. ينظم المهرجان بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث، وسوف تنطلق أبرز مبادرات دبي للثقافة موسم دبي للفنون، والتي تتميز بإقامة فعاليات فنية على مدار شهرين في مدينة دبي، مع انطلاقة مهرجان طيران الإمارات للآداب.

ومع كل دورة جديدة للمهرجان يقدم الكتّاب المشاركون جلسات وورش عمل تتناول أكثر ما تتداوله الأوساط والمحافل الدولية من مواضيع هامة، وفي جعبتهم هذا العام الكثير من المواضيع التي لها أثر كبير في حياتنا المعاصرة، مثل التسامح، والاستدامة، وعوالم المستقبل، وعولمة التكنولوجيا، إضافة لباقة من المواضيع الإنسانية والاجتماعية والبيئية العامة.

ويستأثر موضوع المهرجان "الكلمة تجمعنا" بالعديد من الجلسات، والفعاليات، وتتسم الدورة الحادية عشرة بشمولية الأنماط الأدبية، فهناك طيف واسع من الروايات الحديثة، من الرومانسية إلى الجريمة، ومن الفنتازيا إلى أدب الجريمة، والدراما النفسية، إضافة إلى روايات الناشئة، والشعر والفنون والموسيقى، وقيادة الأعمال وشؤون المرأة، وفنون الطهو، والأعمال غير الروائية، والمذكرات والتاريخ والعلوم، والاستكشاف، والرفاهية الاجتماعية وقيادة الأعمال، والمزيد من المواضيع الهامة.

ويقدم برنامج الأطفال الرائع الكثير من الفعاليات الترفيهية العائلية المجانية، ويتفرد مهرجان الفعاليات المصاحبة، "فرينج" بعروض الدراما والعروض الموسيقية لمدارس الإمارات والفرق المحلية.

وقد ذكرت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، "أن أكثر من 175 كاتباً من جميع أنحاء العالم يشاركون في دورة هذا العام، ويمثلون أكثر من 30 دولة"، وأضافت، "يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات والورش، في مجالات عديدة، مما يساعد على تلبية تطلعات الجماهير، وإرضاء جميع الأذواق والاهتمامات، من جميع الفئات العمرية، ومن جمهور القرّاء، وغيرهم ممن لا يقبلون على القراءة في العادة. تسعة أيام حافلة بالثقافة والأدب، تطلق العنان لمخيلتكم، وتوفر لكم متعة الاستكشاف والتعرف على أفكار جديدة، تسعة أيام كاملة تجسد كل مظاهر الإبداع".

"لقد حقق المهرجان منذ انطلاقته قفزات نوعية، وها نحن الآن على أعتاب دورة استثنائية، ما كان لها أن تكون لولا الرعاية الكريمة المتواصلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". كما أننا نود أن نعرب عن عميق شكرنا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للآداب، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونائبة رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأمناء المؤسسة المتميزين، وشركائنا طيران الإمارات، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، وجميع الرعاة والداعمين لتوجيهاتهم لنا ودعمهم المتواصل على مدار العام. "

يشارك في دورة المهرجان هذا العالم، مؤلف كتاب البحث عن السعادة كريس غاردنر، والذي قدم قصة حياته المخرج ويل سميث في فيلمه الذي حقق نجاحاً ملفتاً، وأحمد الشقيري، أحد أكثر نجوم الإعلام الاجتماعي شهرة في العالم العربي، وراقصة الباليه الشهيرة والمعروفة على مستوى العالم دارسي بوسيل، وجين هوكينغ التي حققت سيرتها "السفر إلى اللانهاية: حياتي مع ستيفين" نجاحاً كبيراً، والتي تحولت إلى فيلم شهير، الكاتب الكويتي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية، سعود السنعوسي. ومؤلف "مذكرات طالب"، جيف كيني، والروائي والفنان دوغلاس كوبلاند، الذي عُرف بمصطلح الجيل العاشر؛ وسيد أدب الجريمة، إيان رانكين، وغيرهم الكثيرون.

تشتمل الفعاليات الخاصة على فعالية مأدبة العشاء تجمعنا، التي تحتفل بالطرائق التي ترويها أطباقنا، وتتواصل بها! وتعود لنا فعالية المهرجان الأبرز، "أبيات من أعماق الصحراء"؛ وهناك أيضاً فعالية "مأدبة عشاء لغز الجريمة"، التي تتيح للجمهور التنافس مع الكتّاب للتعرف على سر القاتل، ويقدم أمسية لغز الجريمة هذا العام، توني بلاكبرن.

ستحدثنا سكرتيرة الرئيس السابق نيلسون مانديلا، "زيلدا لا غرانج"، عن تجربتها في العمل مع الرئيس الأفريقي الراحل، وزيلدا من الأفارقة البيض، ممن نشؤوا في بيئة تدعم نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا!

ومن ضمن الكتّاب الملهمين، الكاتب "بيتر فرانكوبان"، مؤلف الكتاب الشهير "طرق الحرير"، الذي يتناول مسألة تغير وسائل الاتصال باختلاف العصور، والمراسل الهندي المخضرم "آشيس راي"، الذي سيتحدث عن كتابه الاستقصائي، "شيع لمثواه الأخير: الجدل حول وفاة سوبهاس تشاندرا بوز".

ويقدم البرنامج مجموعة من الجلسات التي تركز على الرفاه الإنساني للمساعدة في العثور على الطريق إلى الصحة والسعادة، والتعرف على إمكانات الأفراد التي لا حدود لها، ويمكن لقادة الأعمال سماع أحدث الأفكار حول الأعمال، والقيادة، والقضايا الحاسمة التي ستؤثر على الطريقة التي ندير بها شركاتنا، وستكون هناك لمحة عما يحمله المستقبل لنا مع خبراء المستقبل العالميين، وحول النزعة الاستهلاكية والتكنولوجيا والعولمة.

يقدم برنامج الأطفال مجموعة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، باللغتين العربية والإنجليزية، تبرز فيها الشخصيات المحببة لدى الأطفال مثل شخصيات سلسلة "مذكرات طالب"، و"الفتى النحلة"، و "المدير الشرير"، وغيرها.

وهناك برنامج الناشئة المتميز مع فيكتوريا أفيارد، والكاتبتان هولي بلاك، وكاساندرا كلير، وتغطي الجلسات المخصصة للعائلات كرة القدم، والتسلق، وأفلام الرسوم المتحركة، وظاهرة القلق، ومواضيع خاصة بأصحاب الهمم ودليل المراهقين للحياة على الإنترنت، وهناك الكثير من المرح مع الفعاليات العائلية المجانية في مهرجان الفعاليات المصاحبة، "فرينج"، وواحة الأسرة، والمجلس، وركن بنغوين لرواية القصص.

ولتشجيع التفاعل مع محور التسامح، سيتم تخصيص جناح خاص من قبل شركة " Storytel" المتخصصة بالكتب السمعية لتسجيل أقوال زوار المهرجان عن التسامح، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية والتعبير عن رأيهم في موضوع المهرجان. مع هذا الموضوع، سيتم تضمين أفضل المساهمات في ملف صوتي خاص بمهرجان طيران الإمارات الذي سيكون متاحاً للتنزيل من منصة "Storytel" مجاناً.

تمتاز دورة عام 2019 بالشمولية والتنوع والتشويق، وتتوفر الترجمة الفورية لمعظم جلسات المهرجان، وكذلك تم توفير لغة الإشارة في بعض الجلسات لضعاف السمع.

وهناك مشاركات مميزة لمكتبة دبي الصوتية، وهيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع موقع Bookshare.org. . وتتوجه مكتبة دبي الصوتية لأكثر من سبعة ملايين من المكفوفين في العالم العربي، وستعرض في المهرجان لأول مرة عملية تحويل الكتب إلى تسجيلات صوتية.

يكرم مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب كل عام شخصية العام تقديراً لمساهماتها المتميزة في عالم الأدب والثقافة والمعرفة، وقد وقع اختيار المجلس هذا العام على السيد عبد الغفار حسين، وسيتم الاحتفاء به، وبمنجزاته الخيرة في حفل خاص يوم الثلاثاء 5 مارس.

للاطلاع على قائمة الكتّاب الكاملة يرجى زيارة الرابط.

تجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة (1- 9 مارس) 2019.

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