الامارات | محمد بن راشد يستقبل وزراء خارجية الدول الإسلامية بقصر الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل وزراء خارجية الدول الإسلامية بقصر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقصر الإمارات مساء اليوم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي .. ووزراء خارجية الدول الإسلامية الذين بدأوا أعمال اجتماعهم في العاصمة أبوظبي.

و قد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الذين نقلوا لسموه تحيات زعماء و رؤساء حكومات دولهم متمنين لدولة الإمارات دوام التقدم و الازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.