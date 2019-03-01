الامارات | انخفاض في درجات الحرارة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.وحركة الرياح شمالية غربية / 25 - 40 كم / ساعة تصل 60 كم / ساعة خاصة على البحر.والموج

في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 00:56، أما الجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة .بحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 07:36 الجزر الأول عند الساعة 13:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:45 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 17 70 25

دبي 23 17 75 30

الشارقة 22 16 75 30

عجمان 23 15 70 35

أم القيوين 22 16 70 40

رأس الخيمة 22 15 75 35

الفجيرة 26 14 60 30

العين 22 15 65 30

ليوا 23 16 70 25

الرويس 21 17 80 40

السلع 21 17 75 35

دلما 20 15 85 55

طنب الكبرى 21 17 80 45

طنب الصغرى 21 17 80 45

أبو موسى 21 17 80 45