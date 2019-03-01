"شيخ شمل قبائل بني شبيل" بصامطة يقدم واجب العزاء "للدكتور النجمي" في وفاة نجله عبدالرحمن







الحد الجنوبي -أمل العامري



قدم شيخ شمل قبائل بني شبيل الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي واجب العزاء والمواساة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي في وفاة نجله عبد الرحمن بمنزله بقرية النجامية وكان في استقباله شيخ قبيلة النجامية الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي.



ودعا"الشبيلي" الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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وقد أعرب"الدكتور النجمي" عن عظيم شكره وتقديره لشيخ شمل قبائل بني شبيل على تقديمه واجب العزاء والتي كانت لها بالغ الأثر في تخفيف الم المصاب.



ومن جهة اخرى وجه"شيخ قبيلة النجامية "شكره وتقديره لشيخ شمل قبائل بني شبيل على التعزية وأن تكون في ميزان حسناته وأن يكتب الله له بها الأجر والثواب