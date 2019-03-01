HUAWEI Mate 20 Pro يفوز بلقب "أفضل هاتف ذكي" في ملتقى عالم الهاتف النقال 2019 الذي أقيم في مدينة...

فازت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال ملتقى عالم الهاتف النقال 2019 هذا الأسبوع في برشلونة بجائزة تسلمتها من منظمي الفعالية GSMA. وحصل هاتف HUAWEI Mate 20 Pro على لقب "أفضل هاتف ذكي" وأشيد بأدائه الخارق ونظام الكاميرا المذهل وطول عمر بطاريته وحلول الشحن المبتكرة وتصميمه الجذاب. ويُمثّل هذا التكريم المرموق شهادةً على تفوق تقنيات هواوي الرائدة والتزامها بتقديم أفضل المنتجات وتجارب المستخدم للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال كيفن هو، رئيس قسم الهواتف النقالة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نودّ أن نتقدم بجزيل الشكر لمؤسسة GSMA على تكريمنا والإشادة بهاتف HUAWEI Mate 20 Pro. ورثت سلسلة HUAWEI Mate 20 نهج الشركة في الابتكار والحداثة وتقديمها لأبرز التقنيات الرائدة التي توفر للمستهلكين تجربة المستخدم الأفضل على الإطلاق. وتدلّنا إحصائيات المبيعات القوية على فوز هاتف HUAWEI Mate 20 Pro أيضاً بمحبة وثقة المستهلكين حول العالم. ونلتزم من خلال تقديم التقنيات الرائدة بجلب أفضل المنتجات والتجارب للمستهلكين".

تم ترشيح هاتف HUAWEI Mate 20 Pro في البداية ثم منحته GSMA لقب "أفضل هاتف ذكي"، وهو اليوم أحدث هاتف ذكي رائد قدمته شركة هواوي. ويمثل هذا الهاتف ذروة الابتكار والتقنيات الرائدة لدى شركة هواوي لاحتوائه على Kirin 980 أول معالج بقياس 7نانومتر مدعم بالذكاء الاصطناعي في العالم، والذي يوفر أداءً فائقاً وعمراً أطول للبطارية. كما يتميز بخاصية الشحن السريع من هواوي بقدرة 40وات وهي أحد أسرع حلول شحن الهواتف الذكية في السوق. ويتضمن الجهاز أيضاً خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15وات والشحن اللاسلكي المعاكس المبتكر الذي يتيح للمستخدمين شحن الهواتف الأخرى والأجهزة الإلكترونية لاسلكياً. ويوجد في الجزء الخلفي من الهاتف نظام Matrix Camera الذي يتضمن عدسة كاميرا لايكا ذات الزاوية الواسعة للغاية التي تمكن المستخدم من التقاط الصور بزاوية أوسع وعن قرب. وزُوّد هاتف HUAWEI Mate 20 Pro بنظام EMUI 9.0، وهو نظام تشغيل مخصص استوحته "هواوي" من نظام تشغيل الأندرويد، يقدم ميزة تصفح الهاتف بالإيماءات بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى التي تمنح المستخدمين الحد الأقصى من الإنتاجية على هواتفهم.

تمثّل فعاليات GSMA مساحة لالتقاء وتواصل مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وتجمع بين ما يزيد عن 750 مشغل وأكثر من 350 شركة تعمل في مجالات الهواتف النقالة الواسعة. كما تُنظم GSMA فعاليات ملتقى عالم الهاتف النقال الرائدة في المجال والتي تُقام سنوياً في برشلونة ولوس أنجلوس وشنغهاي، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الإقليمية موبايل 360.

تلتزم هواوي انطلاقاً من شعارها "المستهلك أولاً" بتمكين جميع الناس من الاستمتاع بمزايا الحياة الرقمية. وتعتبر "هواوي" مع ظهور تقنيات الجيل الخامس 5G واحدة من الشركات القليلة القادرة على تطوير مجموعة كاملة من منتجات الجيل الخامس وتوفير تجربة مستخدم متكاملة. وكشفت "هواوي خلال ملتقى عالم الهاتف المقال 2019الذي أقيم في مدينة برشلونة عن هاتف HUAWEI Mate X، أول هاتف قابل للطي من الجيل الخامس تقدمه الشركة، بالإضافة إلى أجهزة HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook 13، فضلاً عن راوتر HUAWEI 5G CPE Pro.

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نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف الجوالة.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي عام 2018، احتلت هواوي المرتبة 48 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79ضمن قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘. فضلا عن ارتقائها إلى المرتبة الخامسة عالميا من حيث أكثر الشركات استثمارا في الأبحاث و التطوير والتي تصدرها لإئحة الاستثمار في الأبحاث و التطوير الصناعية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (2018) .

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة ’لايكا‘ في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.