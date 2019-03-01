معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2019 يستضيف نجمة مسلسل "السهم" كاتي كاسيدي ​

أعلن منظمو معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، المقام سنويًا في دبي بـالإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل، عن حضور (كاتي كاسيدي) لتنضم لقائمة المشاهير المشاركين في الحدث المرتقب في 11-13 أبريل.

وقد صنعت كاتي، وهي ابنة الفنان ديفيد كاسيدي، لنفسها بصمة خاصة بمشاركتها في سلسلة من الأدوار في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل "ميلروز بليس"، و"غوسيب غيرل" قبل أن تحقق شهرة عالمية عن دورها بشخصية لوريل لانس أو (بلانك كناري) في مسلسل الأبطال الخارقين "السهم Arrow" لتكون رابع أبرز المشاهير العالميين المشاركين في المعرض هذا العام.

ويحظى مسلسل السهم وهو جزء شبكة سي دبيلو التلفزيونية ومن إنتاج دي سي كوميكس بمتابعة واسعة، وتتضمن برامج قناة سي دبليو مسلسل "البرق The Flash" و"سوبر غيرل" وهي مشهورة بمسلسلاتها الناجحة.

وقد بدأت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا والمولودة في كاليفورنيا والتي ترعرعت في لوس أنجلوس، مسيرتها المهنية بمشاركتها في أفلام الرعب من إنتاج هوليوود مثل "ون آ سترينجر كولز" و"بلاك كريسماس". كما ظهرت كاسيدي مع الممثل الشهير ليام نيسون في فيلم الإثارة "تيكين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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وسيمكن زوار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة من مقابلة كاتي على مدار ثلاثة أيام، وذلك من خلال المقابلات المباشرة التي ينظمها المعرض ليمنح جماهيره إمكانية طرح الأسئلة والتعرف على شخصيته عن قرب. وهناك الكثير من الأخبار الشيقة التي سوف يتم الإعلان عنها أسبوعيًا تتعلق بالحدث المرتقب الذي يقام في دبي من 11 ويستمر حتى 13 أبريل.

وبذلك تنضم كاتي إلى كل من مايك كولتر من مسلسل "لوك كيدج" من سلسلة أفلام مارفل، وروس ماركاند من مسلسل "ذا ووكينج ديد"، وتارا سترونغ أحد أهم الممثلات المشهورة في مجال الأداء الصوتي إلى لائحة الضيوف.

وتقام فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في مركز دبي التجاري العالمي من 11 إلى 13 أبريل. وتتوفر التذاكر للشراء من Platinumlist.net، ومواقع فيرجن ميجا ستور على الإنترنت، وجميع متاجر فيرجن ميجا ستور.

ويتوفر عدد محدود من تذاكر كبار الشخصيات، ويمكن الحجز مبكرًا لضمان الدخول إلى المعرض.