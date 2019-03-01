كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

Cirque de Cuisine

يفخر المطعم بتقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات غير المحدود ة من ستة من أرقى المطاعم في أتلانتس (بما في ذلك هاكاسان ، Bread Street Kitchen و Nobu)، مع استعرضات موسيقية حية.

أتلانتس النخلة، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً، 535 درهم هاتف: 044262626. atlantisthepalm.com

Social by Heinz Beck

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يحتفل Social by Heinz Beck بمرور خمس سنوات على تأسيسه هذا العام، وهو علامة بارزة في قائمة تذوق الطعام المكونة من عشرة أطباق تحيي أفضل الأطباق التي تقدمها المطاعم في النصف الأخير من العام. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق مميزة مثل الأسكالوب مع البازلاء الخضراء والفطر والرزوتو مع scampi carpaccio في مطعم Waldorf Astoria.

Social by Heinz Beck من 7 مساءً إلى 11 ليلاً حتى 20 مارس، 950 درهماً للشخص الواحد. هاتف 048182222. waldorfastoria.com

Zheng He’s

يقع Zheng He’s على الواجهة البحرية المذهلة Mina A’Salam، وهو مطعم صيني مع لمسة دبي. ومن المقرر أن يقدم المطعم كل يوم جمعة وسبت في وقت الغداء قائمة من أربع أطباق تشمل خدمة غير محدودة من Dim sum، والعرض متوفر من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 2.30 بعد الظهر كل نهاية أسبوع، وتشمل المقبلات سلطة الخيار والفول السوداني، متبوعة بالقليل من الدسم المطبوخ على البخار والأطعمة والمخبوزة والمقلية بما في ذلك الدجاج شو ماي، وزلابية السبانخ المتبلة والروبيان المفروم المقلي على سبيل المثال لا الحصر.

Zheng He’s، مينا السلام، مدينة جميرا، دبي، من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر يومي الجمعة والسبت، 148 درهماً للشخص الواحد. هاتف: (04) 432 3232. jumeirah.com