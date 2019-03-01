كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو مستقبل الزراعة في الإمارات؟

يقوم علماء في دبي بتطوير محاصيل مثل الكينوا التي يمكن أن تزدهر في التربة المالحة.

وفي مزرعة تجريبية على مرأى من أطول ناطحة سحاب في العالم، يحاول الباحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) مساعدة المزارعين في الشرق الأوسط على كسب عيشهم من النباتات المعروفة باسم النباتات الملحية.

هذه النباتات، من الكينوا العصرية إلى الساليكورنيا الغامضة، تزدهر في البيئات المالحة والقاحلة حيث تتلاشى المحاصيل الأساسية مثل القمح أو الأرز.

وتضيف المخاوف بشأن تغير المناخ، والنمو السكاني، وتدهور الأراضي الزراعية الخصبة، إلحاحًا على عمل ICBA، التي تعمل على ميزانية ضئيلة تبلغ 15 مليون دولار سنويًا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إنتاج الغذاء يجب أن يزيد بنسبة 60 في المائة خلال ثلاثين عاماً لتلبية الطلب، بينما تتباطأ المكاسب في غلات المحاصيل.

وتقول أسمهان الوافي، مدير عام إيكبا “يمكنك رؤية الكارثة القادمة. لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يعمل المزيد من الناس لمنع ذلك، والحكومات غير راغبة في الاستثمار في الأغذية الجديدة وتبقى مرتبطة بالمحاصيل الرئيسية التي “تحتاج إلى الماء بشدة”.

ومن خلال التربية الانتقائية، طور معهد الأبحاث غير الربحي خمسة أنواع من الكينوا – وهي حبة غنية بالبروتينات خالية من الغلوتين، طعمها مثل الأرز البارد – تنمو بشكل جيد في التربة المالحة.

ويزرع المهندسون الزراعيون في إيكبا مجموعة من قطع الأراضي الرملية على حافة الصحراء الداخلية في دبي. ويحافظ القبو حيث درجة الحرارة عند درجتين مئويتين (36 درجة فهرنهايت) على ثمار جهودهم: 14000 نوع من البذور من أكثر من 250 نوعاً نباتياً.

هذه البذور كافية للاستخدام التجريبي، ولكن تحقيق طفرة في الإنتاج على نطاق واسع يتطلب دعمًا حكوميًا أو تجاريًا.

ولا يعد غرس محصول جديد سوى الخطوة الأولى لـ ICBA، التي تدير مشاريع في 28 دولة من السنغال إلى بنغلاديش وتعد الولايات المتحدة والسويد والإمارات من بين أكبر مانحيها. ويجب على المركز تحويل التجارب المخبرية إلى نجاحات تجارية، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وقد أمضى وجيه سيد، المؤسس المشارك لشركة كينوا فودز، أكثر من عامين في إقناع المزارعين في باكستان بزراعة بذور الكينوا الموردة من قبل إيكبا في التربة المالحة. وقال إن الحبوب يمكن أن تكسب هؤلاء المزارعين ربحا أكبر بنسبة 20 في المائة مقارنة بالقمح، وقد بدأ بعض المزارعين في زراعة هذه المحاصيل على أرض لم تعد خصبة بما يكفي للمحاصيل التقليدية. ومع ذلك تظل الحبوب منتجا متميزا.

وقال سيد: “إن تغيير عادات تناول الطعام لألف سنة ليس بالأمر السهل. لا أرى أن الكينوا ستصبح غذاءً أساسياً في باكستان خلال العقد القادم على الأقل”.

كما يقوم المركز الدولي لتربية الأحياء المائية (ICBA) بتوليد الذرة الرفيعة المقاومة للملوحة والدخن اللؤلئي، بالإضافة إلى الساليكورنيا salicornia، المعروف باسم الهليون البحري، ويمكن استخدام Salicornia في السلطات وعلف الحيوانات وحتى الوقود الحيوي.

واستخدمت الاتحاد للطيران مؤخراً وقود الطائرات الممزوج بالزيت المنتج محلياً من salicornia في رحلة طيران تجارية.

إن الموقع المتواضع والموارد في مركز الأبحاث تتناقض مع أهميته في البحث عن الأمن الغذائي في دولة مثل الإمارات التي لا تملك إلا القليل من الأراضي الصالحة للزراعة وتستورد ما يصل إلى 90 بالمائة من طعامها.

وتعتمد العديد من المزارع في الشرق الأوسط على احتياطيات المياه الجوفية للري. ونادراً ما تتجدد طبقات المياه الجوفية في المناخ الجاف، ومع انخفاض مستويات المياه الجوفية، تصبح الاحتياطيات كثيفة مع الأملاح التي يمكن أن تقتل المحاصيل التقليدية. وفي المناطق الساحلية، غالبًا ما تتداخل مياه البحر مع طبقات المياه الجوفية المتناقصة، مما يزيد من سوء الملوحة.

وما زالت هذه المنظمة الدولية تناضل من أجل جمع الأموال لتطوير المحاصيل التي يحتاجها العالم.