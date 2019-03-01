الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة ، وأخذ الحيطة والحذر خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار، واتباع إجراءات السلامة في مثل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامة الجميع .

ودعت السائقين إلى الالتزام باللوائح المرورية، واستخدام الإشارات التحذيرية في حالة التوقف التام في حال تعرضهم لأي طارئ يتعلق بالسلامة المرورية، وتشغيل أنوار المركبة في فترة النهار عند صعوبة الرؤيةو الانتباه الكامل وعدم الانشغال بالهاتف وترك مسافة أمان كافية ، والوقوف على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الغبار.