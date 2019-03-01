آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 1 مارس 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

ESCAPE ROOM

في احتفال (تايلر) بعيد مولده الثلاثين، تقوم صديقته الحميمة (كريستن) باصطحابه هو وأربعة آخرين من أصدقائهم ليلعبون داخل أحدث غرف الهروب، حيث يتم احتجازك داخل الغرفة وتُمنَح ساعة وحيدة لاكتشاف المكان.

TAKE POINT

في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، يشرع (أهاب) وفريقه من مرتزقة النخبة في مهمة سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاختطاف وزير القوات المسلحة الكوري الشمالي ووضعه في مخبأ تحت الأرض تحت المنطقة الكورية المجردة من السلاح، ومع ذلك، يتم القبض عليهم في تبادل لإطلاق النار مما يؤدي إلى تصاعد التوترات ويجعل العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة.

BAD PARENTS

تستعيد إحدى الضواحي عافيتها بمسابقة لكرة القدم، حيث يلجأ الآباء لجميع الحيل للفوز، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

Advertisements

Tyler perry’s a madea family funeral

تدور الأحداث عن لمّ الشمل العائلي البهيج الذي يتحول إلى كابوس مرعب، حيث يسافر الطاقم إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

FIGHTING WITH MY FAMILY

يقوم مصارع سابق وعائلته بأداء حي في أماكن صغيرة في جميع أنحاء البلاد بينما يحلم أطفاله بالانضمام إلى World Wrestling Entertainment.

THE KNIGHT OF SHADOWS

صياد شياطين أسطوري “جاكي شان” يتتبع الوحوش التي تدخل البعد الإنساني، بمساعدة أحد رجال القانون المحتملين ومجموعة من الوحوش الوديّة.