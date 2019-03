طيران الإمارات تنظم فعاليات ترفيهية إبداعية في مهرجان الآداب

أكدت طيران الإمارات مجدداً دعمها مبادرات الثقافة والفنون مع رعاية فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي ينطلق يوم غد الجمعة 1 مارس (آذار) 2019. ويسلط المهرجان الضوء على أهمية الأدب والقراءة لجسر للتواصل مع العالم كما يساهم في التشجيع على تبادل الأفكار والآراء ويحفز النقاش المفتوح والمثمر. وتنقل طيران الإمارات 175 مؤلفاً من أكثر من 30 دولة إلى دبي للمشاركة في فعاليات المهرجان المتعاقبة خلال الأيام التسعة المقبلة.

وسوف يستمتع زوار المهرجان هذا العام بتجارب مبتكرة تقدمها طيران الإمارات وتلبي جميع الأذواق، كما يشارك عدد من موظفيها ضمن عددهم 300 متطوع في المهرجان.

وتعرض طيران الإمارات مقصورة الدرجة السياحية خلال المهرجان، مع التركيز بشكل خاص على خدمات جديدة تشمل ميزة أطلقتها في وقت سابق من هذا العام تتيح لعملائها الاطلاع على الخيارات الترفيهية التي يوفرها نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice واختيار برامجهم الترفيهية المفضلة وإنشاء قوائمهم الخاصة قبل السفر، ومن ثم تفعيلها على شاشة الفيديو أثناء الرحلة. وقد خصصت الناقلة ألعاباً للأطفال تؤكد مكانتها كناقلة صديقة للعائلات، وتشمل لوح تلوين لمجموعة دمى حيوانات "فلاي وذ مي" مشابه لذلك الذي تقدمه في الأجواء.

وتقدم المغامرات العربية، التابعة لطيران الإمارات، تجربة واقع افتراضي غامرة حيث ستتيح للزوار التعرف على النشاطات الفريدة التي توفرها دبي كرحلات السفاري وغيرها. كما ستتاح للزوار فرصة المشاركة في منافسات والفوز بجوائز عديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من حسم بنسبة 10% عند حجز برامج مع المغامرات العربية. وسوف تمتع طيران الإمارات زوار المهرجان بتجارب مبتكرة أرضية طوال فترة المهرجان في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي.

ويحظى موظفو مجموعة الإمارات كل عام بفرصة المشاركة في مهرجان طيران الإمارات للآداب كمتطوعين ويتولون مهام عديدة كمرشدين ومستشارين ومشرفين على جلسات المؤلفين. وسيترأس دانيال لوبلان، موظف في قسم مشتريات الطائرات في طيران الإمارات ومتطوع دائم في المهرجان، جلسة مع سيكسن ليو، مؤلف كتاب The Three-Body Problem and Beyond وجيرد ليونارد، مؤلف كتاب Technology Versus Humanity.

وسوف تصدر ويانا كاجادو، مسؤولة التسويق الرقمي في طيران الإمارات، كتابها الأول بعنوان Pepa & Keca, em Quem viu rimas por aí? باللغة البرتغالية خلال المهرجان. والكتاب هو سلسلة من القصائد حول العالم كما تصوره ابنتها مع مقتطفات من نشاطاتهما اليومية. كما نشر عدد من موظفي مجموعة الإمارات كتبهم بلغات مختلفة، ما يعكس الإبداع والابتكار والرؤى والثقافات المتعددة داخل المجموعة.

وطيران الإمارات هي الراعي الرئيس لمهرجان طيران الإمارات للآداب منذ دورته الأولى في عام 2009. ويمثل المهرجان إحدى الرعايات الثقافية التي تتيح للناقلة التواصل مع عملائها، بالإضافة إلى المساهمة في دعم نمو الأنشطة الأدبية والإبداعية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.