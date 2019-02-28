"اتصالات" تعقد اتفاقية شراكة مع تِلسيرف الهولندية

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إبرامها اتفاقاً مع شركة تِلسيرف العالمية المتخصصة في توفير حلول الاتصالات والتجوال الدولي، وذلك بغرض تعزيز الخدمات الموجهة لعملاء الشركتين حول العالم.

وتفصيلاً، قامت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات – "اتصالات" – بالدخول في اتفاقية للتعاون المشترك مع شركة تِلسيرف (Telserv) الهولندية المتخصصة في توفير حلول الاتصالات، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض السنوي العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة (Mobile World Congress) المقام في مدينة برشلونة الإسبانية، ,وبموجب الاتفاقية، ستتمكّن "اتصالات" من توفير العديد من الحلول المبتكرة للمؤسسات التجارية حول العالم، بما في ذلك التغطية الدولية للاتصالات، وإتاحة استخدام أرقام الهواتف المتحركة في الشبكات المحلية، إضافة إلى توفير أرقام الاتصال المجانية للعملاء (Toll free) وأرقام الهواتف المتحركة دولياً، ومن جانب آخر، ستتيح الاتفاقية لشركة تِلسيرف تعزيز تواجدها الدولي عبر الانتشار في أسواق منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وستؤدي هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تزويد عملاء الشركتين، "اتصالات" وتِلسيرف، بباقات واسعة من مختلف حلول الاتصالات المبتكرة المبنية على الشبكات الدولية المتطورة التي تملكها "مجموعة اتصالات" وعلى شبكة التخاطب الصوتي الدولية (Global Voice Network) التابعة لشركة تِلسيرف، علاوةً على توسع نشاطات الشركتين حول العالم.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "اتصالات": " تلتزم "مجموعة اتصالات" دوماً بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها ابتكاراً وتقدماً، كما تحرص على تقديم أعلى مستوى لخدمات قطاع المبيعات بالجملة، مما أدى للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها مشغلي شبكات الهاتف المتحرك، ومُقدمي خدمات الإنترنت"، مضيفاً أنه " من خلال هذه الاتفاقية للتعاون المشترك بينها وبين شركة وتِلسيرف، ستتمكن "اتصالات" من تعزيز مستوى الحلول ذات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها من مؤسسات قطاع الأعمال".

ومن جانبه قال ماروك دنهوف، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة تِلسيرف: "نحن سعداء جداً بأن تكون "اتصالات" شريكنا الاستراتيجي لكونها تتميز بالتزامها الصارم بأعلى مستويات الجودة في عملياتها. ولقد أثبتت "اتصالات" على مدى السنين مقدرتها على تعزيز موقعها في الأسواق، وكذلك على تعزيز موقع شركائها".