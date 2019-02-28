بتوجية كريم ترقية اكثر من ١٥ الف فرد من منسوبي الامن العام



أمل العامري. الرياض

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- اصدر معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي قرارات ادارية تقضي بترقية ( ٣٩٢٩ ) رجل أمن للرتب التي تلى رتبهم وذلك في مختلف تخصصات الامن العام ومن كافة فروعه . وبصدور هذه القرارات يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠ هـ حتى تاريخه من جميع الرتب العسكرية للأفراد ( ١٥٠٨٦ ) فرداً

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الأمن العام بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة حفظهم الله على مايحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم ، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه

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