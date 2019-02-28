اكتشاف مقبرة جماعية للإيزيديين في سوريا

وقال عدنان عفرين لرويترز إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية.
وأضاف أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت، الخميس، إنها حررت العشرات من مقاتليها الذين كانوا في قبضة تنظيم داعش في بلدة الباغوز.
وقالت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب داعش في سوريا اليوم إنها حررت 24 من مقاتليها الذين كانوا محتجزين في بلدة الباغوز بشرق سوريا حيث يتمركز المتشددون قرب الحدود العراقية.
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتشددين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.
ويتحصن مسلحو داعش في جيب صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ طردهم من غالبية الأراضي شمالي سوريا قبل عامين، بدعم أميركي للقوات الكردية في هذه المناطق.
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