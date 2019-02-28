الامارات | "مستشفى توام" يوضح حالة الطفلة "لين" ضحية السقوط من الدور العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن "مستشفى توام" يوضح حالة الطفلة "لين" ضحية السقوط من الدور العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الطبيب المعالج ورئيس قسم العناية الفائقة للأطفال في مستشفى توام الدكتور نضال الحشايكة إنه بعد المعاينة السريرية للطفلة لين البالغة من العمر 19 شهرا، والتي أحضرت إلى قسم العناية المركزه للأطفال في مستشفى توام محولة من مستشفى صقر في رأس الخيمة إثر سقوطها من نافذة منزلها في الطابق العاشر، وعمل التحاليل الطبية المكثفة والصور الإشعاعية التشخيصية اللازمة تبين أنها تعاني من إصابات و كسور متعددة في مناطق مختلفة من الجسم إلا أن حالتها العامة حالياً مستقرة و في تحسن مستمر.

وتتلقى الطفله لين العناية الطبية اللازمة في قسم العناية الفائقة للأطفال في مستشفى توام حيث تم تشكيل فريق طبي متكامل للإشراف على حالتها الصحية يتكون من فريق العناية الفائقة للأطفال، فريق جراحة الأعصاب، فريق جراحة الأطفال، فريق الأمراض السارية للأطفال، فريق أمراض القلب لدى الأطفال، فريق الصيدلة السريرية، فريق التخدير، فريق الأشعة التشخيصية وفريق العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأبدت الطفلة لين تحسناً ملحوظاً و إستجابة جيدة للعلاج حيث أفاقت من غيبوبتها، وتم فصلها عن جهاز التنفس الإصطناعي، ولا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لإستكمال العلاج والتأهيل.

وأضاف الحشياكة: "أنتهز هذه الفرصة لأن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لحكومة الإمارات الرشيدة لإهتمامها المطلق بصحة المواطنين والوافدين على حد سواء, ولإدارة مستشفى توام بشقيها الإداري والطبي لتسهيل عملية نقل وإستقبال الطفلة المذكورة وتوفير الدعم الإنساني والاجتماعي لعائلة المريضة، كما وأتقدم بجزيل الشكر لزملائنا في مستشفى صقر/ رأس الخيمة لتقديم الاسعافات الأولية اللازمة و للإسعاف الطبي الجوي التابع لشرطة أبو ظبي لسرعة إستجابتهم ونقلهم للطفلة".