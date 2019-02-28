





جدة-أمل العامري شهدت احتفاليه غرفة جدة بمناسبه مرور ٧٥ عاما على انشاءها توزيع جائزة المنجزين السعوديين لعام ٢٠١٩ بحضور مازن بترجي نايب رئيس غرفة جدة والامين العام حسن دحلان

وحضور سفيرة رائدات الأعمال الاجتماعية ، سفانة دحلان التي اكدت اهميه هذا التكريم الذي شمل عدد من الشخصيات الرائدة من مختلف القطاعات وفي مجالات مختلفة

وسلم مازن بترجي وحسن دحلان الفائزين شهادة تقدير ودرع التفوق

وأكد خالد المعينا رئيس لجنة التحكيم ان اختيار المنجزين السعوديين لعام ٢٠١٩ تم وفق معايير بالغة الدقه في مجالات مجتمعيه واقتصاديه وتنمويه وان كل فاز بالجائزة كانت بجدارة

وهنا مازن بترجي وحسن دحلان الفائزين بهذا الانجاز مشيرا إلى أن المنافسه تعد هي مقياس الحقيقي للكفاءات الوطنيه السعوديه التي تقود مسيرة التنميه وفق رؤية ٢٠٣٠

وقد اعرب الفائزين عن سعادتهم بالحصول على هذا التقدير في احتفاليه غرفة جدة بمناسبه مرور ٧٥ عاما

ثم التقطت الصور التذكاريه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفاليه ٧٥ لغرفة جدة تكرم ٢٣ شخصية بجائزة المنجزين السعوديين لعام ٢٠١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.