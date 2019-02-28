اكتشف صديقاً جديداً خلال أيام التبني لجمعية "كيتي سنيب" في دبي

نظمت جمعية "كيتي سنيب"، التي تُعنى برعاية الحيوانات الأليفة في دبي، أياماً لتبني واحتواء القطط الأليفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي ستمتد على مدار شهر مارس. وذلك بهدف إيجاد مأوى دائم لعدد من القطط المهجورة والمريضة والتي تم العثور عليها مصابة أو مهملة.

إذا كنت من محبي القطط الأليفة، بإمكانك الانضمام إلينا لاحتواء إحدى تلك القطط النظيفة والمعقمة والملقحة من مختلف الأمراض وتأمين مأوى دائم لها.

تقام أيام التبني كل يوم جمعة من شهر مارس، من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً في كل من دبي جاردن سنتر ومتجر الحيوانات الأليفة في شارع الشيخ. تطبق الرسوم.

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إذا كنت ترغب في المساهمة في تقديم الطعام للقطط، يمكنك التبرع في متجر الحيوانات الأليفة أو إجراء عملية شراء عبر الإنترنت بزيارة https://bit.ly/2Mo4gae . تبدأ التبرعات بمبلغ 25 درهم إماراتي.

للاستفسارات المتعلقة بالرعاية والتطوع، يرجى التواصل مع جميعة كيتي سنيب عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

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