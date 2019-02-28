"سلطة دبي الملاحية" تطلق الخدمات الذكية المتنقلة وسط تفاعلٍ إيجابي من زوار "دبي العالمي للقوارب...

أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خدمة "الخدمات الذكية المتنقلة" التي تمثل الإضافة الأحدث لمسيرة الابتكار البحري والتحول الذكي، وسط تفاعلٍ إيجابي من العارضين والزوار في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019" المقام حالياً في "قناة دبي المائية". وتنبثق أهمية الخدمات الذكية المتنقلة من كونها سيارة ذكية مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات متنقلة، تشمل توفير مركز بحري متنقل وذكي لتقديم الخدمة الذاتية يصل إلى المتعاملين في أماكن مختلفة من الإمارة بحيث يساهم بشكل فعال في تقديم خدمات ذكية لاكبر شريحة من المجتمع البحري بالإضافة الى تطوير حلولٍ مبتكرة بما يتواءم وخطط تحويل دبي إلى مدينة ذكية ذات بنية تحتية تقنية تضاهي الأفضل في العالم.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "يمثل إطلاق الخدمات الذكية المتنقلة خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2019" خطوة متقدمة على درب إرساء دعائم الابتكار والتحول الذكي باعتبارها أسساً متينة لصنع السعادة والرضا في القطاع البحري، مدفوعين بالتزامنا المطلق بترجمة التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة وابتكاراً في العالم. وتعكس السيارة الذكية مساعينا الحثيثة لتوظيف الابتكار التكنولوجي في خدمة مسار نمو وتطور واستدامة القطاع البحري، الذي يعتبر عصب التنويع الاقتصادي بما يحمله من فرص واعدة تعزز ريادة دبي على الخارطة الاقتصادية والاستثمارية العالمية."

Advertisements

وتبرز الخدمات الذكية المتنقلة في مقدّمة الملامح المميزة لـ "جناح الحلول الذكية والخدمات المتنقلة"، الذي يتمحور حول التعريف بالتطبيقات المبتكرة والمنصات الإلكترونية الذكية التي تمثل استكمالاً حقيقياً لجهود "سلطة مدينة دبي الملاحية" الرامية إلى دعم التوجه الوطني نحو تحقيق التحول الذكي وجعل الابتكار ثقافة راسخة تماشياً مع "شهر الإمارات للابتكار 2019" المقام تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، وعلى رأسها "بحر دبي" و"تجمع دبي البحري الافتراضي".ومنصة " السلطة الذكية" للخدمات الإلكترونية ، وتتسم التطبيقات والمنصات الإلكترونية بمزايا تفاعلية ذكية تسهم في جعل الخدمات والمعلومات أسهل وأسرع وأبسط، في خطوة متقدمة على درب تعزيز المقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي باعتباره أحد بيئات العمل الأكثر جاذبيةً لتواجد الأعمال البحرية.

وقال محمود عويضة مدير إدارة التطوير والابتكار البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية: "يمثل الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط المنصة المثالية للكشف عن أحدث مبادراتنا الذكية وخدماتنا السبّاقة التي من شأنها الارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية التجمع البحري المحلي، كونها مطورة وفق أعلى المعايير العالمية الضامنة لتوفير أكبر قدر من الراحة والمرونة والسرعة في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يتماشى مع مكامن مبادرة دبي الذكية. وتمثل الخدمة الذكية المتنقلة تتويجاً لإنجازاتنا المتلاحقة على درب التحول الذكي، سعياً وراء تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بما يحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع البحري. ونتطلع قدماً إلى مواصلة توفير السبل الضامنة لبناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يعزز مكانة دبي كمنافس قوي للتجمعات البحرية الأكثر تنافسية في العالم."

ويجدر الذكر بأنّ "سلطة مدينة دبي الملاحية" تقدم خدمات الترخيص البحري مباشرةً خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"، وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، تماشياً مع التزامها بتسهيل إجراءات الترخيص البحري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البحرية والقرارات المحلية والدولية.