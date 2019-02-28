الامارات | شرطة أبوظبي تضبط لصوص الأطقم الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط لصوص الأطقم الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي 3 لصوص، أقدموا على سرقة 12 كيلو غراماً من الأطقم الذهبية، بقيمة تبلغ مليونين و400 ألف درهم، وبحوزتهم المسروقات من متجر لبيع الجواهر بأحد الأسواق التجارية في بني ياس ، بعدما اعتقدوا للوهلة الأولى بأنهم أصبحوا من الأثرياء.

وتفصيلاً أشار العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، إلى ورد بلاغ إلى مركز شرطة بني ياس، يفيد بوجود حادثة سرقة مصوغات ذهبية من محل تجاري، في وقت متأخر من الليل، وعلى الفور باشرت الدوريات المختصة عملها في مكان الجريمة.

وأضاف، إن الإجراءات الأمنية، قادت في فترة وجيزة للتوصّل إلى هويات الجُناة، والقبض عليهم، مختبئين في إحدى الغرف، التي تحوّلت إلى ما يشبه الوكر، في إحدى المناطق الصناعية، وبحوزتهم المشغولات الذهبية، وبعض المبالغ المالية المسروقة.

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وذكر المقدم حمدان سعيد المنصوري، مدير مركز شرطة بني ياس في "المديرية"، أن اللصوص أقدموا على فعلتهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بعدما عاينوا المحل التجاري قبل عملية السرقة بيومين، أثناء ساعات الصباح، متقمصين شخصية الزبائن؛ بقصد معرفة مواطن الضعف في المحل، والأدوات اللازمة لاستخدامها.

وأوضح، أنه باستجواب الجُناة تبيّن أنهم بلا عمل، ويمتهنون عمل الباعة المتجولين في المناطق السكنية والتجارية، واعترفوا بالسرقة، ونيتهم بيع الأطقم الذهبية بشكل متفرّق على المحال التجارية، مستخدمين هويات تعود لأشخاص آخرين .