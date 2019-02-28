كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اليخت الطائر الذي خطف الأنظار في معرض دبي للقوارب المائية
تحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 27 لمعرضها العالمي للقوارب المائية، وهي التظاهرة التي استقطبت أكثر من 800 شركة رائدة في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات الملاحية من جميع أنحاء العالم. وتقام تظاهرة هذه السنة التي تستمر إلى غاية الثاني من الشهر المقبل تحت شعار “لنتذوق طعم الحياة قليلا”.
وشهد معرض دبي العالمي للقوارب المائية حملات إطلاق حصرية عالمية لقوارب جديدة صممت من قبل أكبر شركات بناء اليخوت على غرار يخت “فويلر”، الذي يعد أول يخت طائر في العالم، وهو من إنتاج شركة “إيناتا”، ومقرها الإمارات. يخت “فويلر” الطائر يستخدم أربع ركائز قابلة للسحب تتيح له الطيران فوق المياه مع توفير راحة كبيرة للركاب واقتصاد واضح في استهلاك الوقود والطاقة، بحسب موقع يورو نيوز.
من بين أجمل اليخوت في معرض دبي يخت “ماجستي 140″، والذي يبلغ طوله 43.10 مترا ويصل سعره الأولي إلى 60 مليون درهم. وقدمت شركة “أزيموت” يختا أنيق أطلق عليه اسم “غراندي” ويبلغ طوله 25 مترا، بينما يصل سعره إلى 17 مليون درهم.
من بين اليخوت الفاخرة الأخرى التي شاركت في التظاهرة نذكر يخت “هيسن روكت”، الذي يعد أكبر يخت في معرض دبي حيث يصل طوله إلى 50 مترا.
ومن خلال هذا المعرض تواصل الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص تعزيز مكانتها كمركز عالمي للرفاهية من خلال عرض أجمل وأحدث ما أنتجته صناعة القوارب والقصور العائمة، وهو ما يجعل دبي تنافس شواطئ الساحل اللازوردي في فرنسا.
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