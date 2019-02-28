كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سي إن إن تنفرد بلقاء حصري مع أول رائدي فضاء إماراتيين تستعد دولة الإمارات لإرسال أول رائدي فضاء إماراتيين إلى الفضاء خلال الأشهر المقبلة. وانفردت شبكة سي إن إن بلقاء حصري مع هزاع المنصوري و سلطان النيادي، اللذان سينطلقان نحو المحطة الدولية قريباً في رحلة تاريخية في سبتمبر المقبل.

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