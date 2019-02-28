كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور-فيديو| جولة على سطح أضخم يخت في معرض دبي للقوارب

يقف Rocket الذي يبلغ طوله 50 متراً بين عشرات اليخوت الراسية على قناة دبي، وهو أكبر يخت فاخر مشارك في معرض دبي الدولي للقوارب لهذا العام، ومن المؤكد أنه يجذب الكثير من الاهتمام.

وفي حين أن اليخوت الفاخرة ليست غريبة على دبي، نادرًا ما يمنح الناس الفرصة للصعود على متنها والاستمتاع بمميزات هذه القوارب وشخصيتها الفريدة.

لكن حوض بناء السفن الهولندي Heesen، الذي أنشأ Rocket في عام 2011 ، يتباهى بفخر بهندسته في حدث هذا العام، وعرض على صحيفة ذا ناشيونال لمحة عن الحياة على متن أحد اليخوت الفاخرة الرائعة.

ويقول ريتشارد غال، كابتن اليخت، “عندما تبدأ في إضفاء طابع شخصي على يخت وإضافة ميزات فاخرة ، فعندما يبدأ السعر في الصعود فعليًا.”

وكان القارب قد خضع للتجديد في الصيف الماضي، عندما تم تحديث ثلاثة تراسات شمسية، صالونين و 6 كابينة مزدوجة للحصول على شعور أكثر أناقة ومعاصرة.

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ويتميز التراس الشمسي العلوي بجاكوزي على السطح، محاط بمنطقة حمامات شمسية مبطنة على كلا الجانبين.

تم تصميم بعض اللمسات النهائية الأخرى، مثل المزهريات الكبيرة من الكريستال، من قبل سابرينا مونتيليون-أوينو من شركة التصميم الداخلي الفرنسية سابرينا مونتي كارلو.

يمكن أن يصل اليخت إلى سرعة 50 عقدة بفضل هيكله الخفيف من الألمنيوم ، مما يجعله أخف ثلاث مرات من اليخوت الأخرى في مثل حجمه. ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 12 ضيفًا ويوفر مساحة لـ 11 من أفراد الطاقم بدوام كامل.