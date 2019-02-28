كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تنافس نافورة النخلة الجديدة نافورة دبي؟

إذا كنت من المعجبين بالمشهد الخلّاب لنافورة دبي، فهناك أخبار جيدة لك، حيث ستحصل دبي على نافورة راقصة أخرى على الوجهة الجديدة في جزيرة النخلة جميرا، بوينت.

وقعت شركة “نخيل” عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الجديدة التي تم تصميمها، وقد استعانت بواحد من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة النوافير في الصين، “بكين ووتر ديزاين”، لتحقيق هذا الهدف.

وستغطي النافورة مساحة 12000 متر مربع من المياه على طرف الجزيرة، عبر الخليج من أتلانتس النخلة.

وستواجه النافورة الجديدة بعض المنافسة الجادة، حيث أن نافورة دبي في وسط المدينة هي أكبر نظام نافورة في العالم تم تصميمها من قبل الشركة نفسها التي تقف وراء نافورة بيلاجيو الشهيرة في لاس فيغاس، بحسب موقع واتس أون.

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وتنفّذ النافورة مجموعة من الأغاني، من الكلاسيكيات العربية إلى مايكل جاكسون، وعند تشغيلها، تطلق أكثر من 22،000 جالون من الماء في الجو في أي لحظة، وهي واحدة من أفضل أماكن الجذب في دبي.

وفي حين أننا لا نعرف بالضبط متى ستكتمل النافورة الجديدة، باتت بوينت بالفعل موطناً لمجموعة من المطاعم والمتاجر، لذلك نحن نأمل أن يكون الافتتاح هذا العام.

وستكون الوجهة موطنًا لنحو 70 مطعمًا ومتجراً في المجموع، وتضم ممشى خلاب يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، ومحطة Palm Monorail الخاصة بها، وهناك أيضًا خطط للوصول إلى القوارب من فنادق ومنتجعات The Palm.