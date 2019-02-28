الامارات | بلدية دبي تعالج 105 آلاف حيوان العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعالج 105 آلاف حيوان العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت بلدية دبي خدمات علاجية لـ105 آلاف و487 حيواناً خلال العام الماضي، كما قدمت خدمة الإجراءات الوقائية التي تشمل التطعيم، ومكافحة الطفيليات، واختبار البروسيلا، والسل، لـ679 ألفاً و556 حيواناً، وفقاً لإحصائية جديدة صادرة عن البلدية ومركز دبي للإحصاء.

وارتفعت خدمات الرعاية التناسلية التي قدمتها البلدية لتشمل 11 ألفاً و346 حيواناً، مقابل 7842 حيواناً عام 2017.

وتراجع عدد المواشي المستوردة عبر موانئ دبي إلى 400 ألف و581 حيواناً، مقارنة بـ524 ألفاً و905 ألفاً عام 2017، بسبب حظر استيراد المواشي من الصومال، لعدم مطابقتها معايير الصحة والسلامة الإماراتية. وأشارت الإحصائية إلى أن البلدية عالجت 4688 جملاً، و5378 من الأبقار، و45 ألفاً و783 من الماعز، و39 ألفاً و764 من الأغنام.

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كما عالجت البلدية 359 خيلاً، و1008 كلاب، و1862 من القطط، و6645 من حيوانات حديقة الحيوان.

وانخفض عدد الدواجن والطيور التي كانت بحاجة للعلاج ليبلغ العام الماضي 10 آلاف و199، مقابل 12 ألفاً و140 عام 2017. وقدمت البلدية خدمات الإجراءات الوقائية لـ22 ألفاً و556 جملاً، مقابل 16 ألفاً و110 عام 2017، ولـ112 ألفاً و703 من الأبقار، مقابل 4477 عام 2017، ولـ313 ألفاً و499 من الماعز، مقابل 350 ألفاً و344 عام 2017، ولـ299 ألفاً و950 من الأغنام، مقابل 313 ألفاً و807 عام 2017.

كما قدمت تلك الخدمات لـ400 خيل، مقابل 160 عام 2017، فيما تراجع عدد الكلاب التي كانت بحاجة لتلك الخدمات إلى 5928 كلباً، مقابل 9595 عام 2017، كما تراجع عدد القطط إلى 6339، مقابل 11 ألفاً و45 عام 2017، والدواجن إلى 150، مقابل 2211 عام 2017.