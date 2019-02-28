الامارات | «جناح جو رأس الخيمة» ينقذ شخصاً من فوق جبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «جناح جو رأس الخيمة» ينقذ شخصاً من فوق جبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، شخصاً يحمل جنسية دولة آسيوية في العقد الثالث من العمر، تعرض لمشكلة صحية مفاجئة أثناء وجوده أعلى أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة.
وقال رئيس قسم جناح الجو، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، إن غرفة العمليات بالقيادة العامة تلقت بلاغاً يفيد بوجود شخص آسيوي تعرض لوعكة صحية، أثناء وجوده أعلى أحد الجبال، وتم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم إلى مكان البلاغ، وقام الفريق بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، والتأكد من وضعه الصحي.
ودعا اليماحي أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء تسلق الجبال.
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