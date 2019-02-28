الامارات | «صحة أبوظبي» تطبق معياراً جديداً لتصنيف خدمات الطوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تطبق معياراً جديداً لتصنيف خدمات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إطلاق معيار جديد لتصنيف خدمات الطوارئ في المنشآت الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة، وتقسيمها إلى فئتين: أقسام طوارئ، ومراكز رعاية عاجلة، مشيرة إلى ترخيص ثمانية أقسام طوارئ توزعت على مختلف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة، وفق معايير الجودة والسلامة التي أقرتها في وقت سابق، فيما تم اعتماد أقسام الطوارئ في بقية المنشآت الطبية على مستوى الإمارة والبالغ عددها 48 قسماً كمراكز رعاية عاجلة، وذلك لضمان تسهيل حصول المريض على الرعاية الصحية الطارئة اللازمة في المنشآت الصحية وفقاً لحالته الصحية، وبما يتماشى مع جهود الدائرة المتواصلة لضمان خدمات آمنة وفعالة للمرضى في الإمارة.

وأفادت الدائرة في مؤتمر صحافي أمس، بأنه تم إعادة تعريف وتصنيف أقسام الطوارئ السابقة إلى قسمين: قسم الطوارئ ومركز الرعاية العاجلة، وتحديد متطلبات ومواصفات خدمات أقسام الطوارئ التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الحكومية والخاصة الالتزام بها للحصول على التراخيص، حيث تم تصنيف المنشآت التي لا تستوفي شروط قسم الطوارئ كمراكز للرعاية العاجلة، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام شعارات تم اعتمادها بالفعل في أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في المنشآت الصحية في الإمارة لمساعدة الجمهور على التفريق بين الفئتين.

وقال وكيل دائرة الصحة، محمد حمد الهاملي، إن المعيار الجديد لأقسام الطوارئ يلبي متطلبات المرضى واحتياجاتهم الصحية بكفاءة أكثر من خلال تصنيف المنشآت الصحية وفقاً لقدرتها على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن معيار الجودة والسلامة الذي تم ترخيص المراكز الثمانية بناء عليه تضمن اشتراطات عدة، منها تواجد أطباء مؤهلين في مجال رعاية الطوارئ على مدار 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، وتتوافر لديهم الأجهزة الطبية والأدوات اللازمة للإنعاش والجراحة والرعاية الحثيثة على مدار الساعة، بالإضافة إلى أطقم التمريض المدربة على التعامل مع حالات الطوارئ.

وأوضح أن سيارات الإسعاف ستقوم بنقل المرضى إلى مراكز الطوارئ الثمانية فقط، وفي حال اتضح أن حالة المريض لا تستدعي الطوارئ سيتم تحويله لمركز رعاية عاجلة، وذلك لتوفير خدمة الطوارئ للحالات الحرجة، فيما تستقبل مراكز الرعاية العاجلة حالات الطوارئ التي تصلها وتقدم لها الرعاية المطلوبة إلى أن تستقر الحالة ويتم نقلها بسيارة إسعاف لأحد أقسام الطوارئ.

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وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء ستة مراكز تميز لطب الإصابات للتعامل مع الحوادث البليغة نهاية العام الجاري.

مخالفات طبية

أكد وكيل دائرة الصحة، محمد حمد الهاملي، أن دائرة الصحة حريصة على تطبيق كل القوانين الصحية في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بشمولية وشفافية، مشيراً إلى أن الدائرة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بطلب بعض المستشفيات الخاصة دفع مبلغ مالي كتأمين أو التأكد من قوة البطاقة الصحية لمريض الطوارئ قبل تقديم العلاج اللازم، حيث تتبع الدائرة آليات للتحقيق والتحري والمساءلة، مشيراً إلى أن الدائرة خلال العام الماضي أوقفت عدداً من الأطباء، كما أغلقت بعض المنشآت المخالفة للقوانين.

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مراكز تميز طبي تفتتح نهاية العام في أبوظبي.