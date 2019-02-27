لوكا فالنتيني يحافظ على تألق فن البوب البصري

تُساهم العديد من الحركات الفنيّة الرياديّة في إرساء معايير الفن المعاصر الذي انبثق عن الفن الحديث، لتشمل أنماطه النتاج الفني في أيامنا هذه، والذي تعود أصوله إلى حركة فنية شهيرة واحدة، ألا وهي فن البوب البصري. وعلى الرغم من أن انطلاقة هذا النمط الفني كانت في حقبة خمسينيات القرن الماضي لتزداد شعبيته في فترة الستينيات، فإن العديد من الفنانين المبدعين المعاصرين حافظوا على حيويته من خلال ما يقدمونه من أعمال فريدة، بما فيهم لوكا فالنتيني.

وانبثق فن البوب البصري بصورته الحالية بين صفوف فناني نيويورك آندي وارهول Andy Warhol، وروي ليختنشتاين Roy Linchtenstein، وجيمس روزنكويست James Rosenquist، وكلايس أولدنبورغ Claes Oldenburg، وغيرهم ممن سطع نجمهم نتيجة تصويرهم مختلف جوانب الثقافة الشعبية التي أثرت بشدة على الحياة المعاصرة، وتم تقديم رموزهم البصرية الخاصة المستوحاة من الأعمال التلفزيونية والكتب المصوّرة ومجلات الأفلام ومختلف أشكال الإعلانات، بصورة واضحة وموضوعية من خلال أساليب تجارية محددة تستخدمها وسائل الإعلام ذاتها التي استمد منها الفنانون رموزهم التصويرية.

وعقب الشهرة التي حظيت بها الحركة "التعبيرية التجريدية"، التي انطلقت عقب الحرب العالمية الثانية كمدرسة أمريكية في فنون الرسم، شكّل فن البوب البصري تحولاً رئيسياً باتجاه الحداثة بإعادة تقديمه لصورة يمكن للمشاهدين التعرف عليها مستمدة من وسائل الإعلام الجماهيرية والثقافة الشعبية. وابتعدت المواضيع المطروحة بشكل كبير عن المواضيع التقليدية للفن التشكيلي الذي صوّر الأخلاق والأساطير والتاريخ؛ إذ اختار فنانو البوب الاحتفاء بمواضيع مألوفة وأشخاص من الحياة اليومية ليتسنى لهم رفع مستويات الثقافة الشعبية إلى مستوى الفنون التشكيلية. ولربما ساهم دمج الصور التجارية والإعلامية في تحويل فن البوب البصري إلى أحد أكثر الأساليب الفنية الحديثة شهرةً بين الفنون الحديثة.

ويعمل الفنان الإيطالي الشهير لوكا فالنتيني، الذي يتخذ من دبي مقراً له، على الحفاظ على هذا النمط الفني، إذ تتميز عوالمه الإبداعية المتعددة بقدرتها على جذب الجمهور والنقاد على حدّ سواء بشكل غير مسبوق. ويكشف لنا فالنتيني عن ماضيه الخاص وشغفه بالمفردات الجمالية والتخيلات الحالمة، من خلال أعماله الفنية برموزها واستعاراتها الإبداعية. وفيما يلي يشاركنا لوكا فالنتيني بعضاً من أفكاره حول خصوصيات فن البوب البصري التي تجعله جديراً بالإعجاب ومثيراً للجدل في مجتمعنا المعاصر.

ما هي الفروقات بين فن البوب البصري والفن التشكيلي؟

يلبي فن البوب الاحتياجات الأساسية للجمهور ويقدم لهم مفاهيمه مباشرة، في حين يُعدّ الفن التشكيلي أكثر تعمقاً، ويحتمل مستويات مختلفة من التفسير.

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ما هي برأيك خصائص فناني البوب البصري في عام 2019 ومقارنة بفناني حقبة الستينيات من القرن الماضي؟

بتنا اليوم أكثر حساسية تجاه التعقيدات الاجتماعية وسط سعينا الدائم للتغلب على التحديات وبلوغ أهدافنا. فأنا أستوحي رؤيتي من كل تفصيل ينال إعجابي أو يلفت انتباهي، سواء في عالم الأزياء أو الموسيقى أو الأفلام أو العروض المسرحية، لتوليد المغزى الذي أود أن أقدمه في كل من لوحاتي. وعادةً ما يحظى عارضو الأزياء والممثلين والموسيقيين بمحبة وإشادة مطلقة من الجمهور، ولكني أضع جميع البشر في منسوب واحد من التساوي. فجميعنا يتكون من لحم وعظم وعضلات، لذلك أعتقد بأنه لا حاجة لتمجيد الشخصيات الشهيرة.

ما هو رأيك حول مستقبل فن البوب البصري؟

يجب على فناني البوب التحرر من استخدام تكوينات التصميم الجرافيكي، نظراً لتشبّع الأعمال الفنية الجديدة بهذه التكوينات، إذ يجب أن ينصب التركيز على مغزى الفن، وإلا فإن أعمالهم لن تتجاوز نطاق التصميم الجرافيكي، أما أنا فأحب إضفاء قيمة جوهرية على لوحاتي. إذ أن الكلاسيكية التي تغمر البيئة الثقافية التي أعيش فيها والأسلوب الحديث في الرسم، بالإضافة إلى مواضيعي المعاصرة، وعمق الرسائل التي أود تقديمها في أعمالي تضمن لكل منها شخصية متفردة عن غيرها. كما أنني أقدم لوحاتي بطريقة عفوية، تهدف إلى إيصال رسالة بطريقة خارجة عن سياق المألوف. فعلى سبيل المثال، أرغب في وضع لمسة خاصة على أغلفة المجلات والإعلانات التي تعبّر عن انعكاس معين في عيون الآخرين. فالأمر بالنسبة لي يتعلّق في إبراز ما لا يمكن رؤيته في الإعلانات العادية للعلامات التجارية. فيتوجب عليَّ أن أبحث عن الإلهام بعيداً عن الخوف وإشارات التبجيل.

وختاماً، هلا حدثتنا عن لوحة فن البوب المفضلة لديك من حقبة الستينيات؟

لوحتي المفضلة هي "الكرسي الكهربائي الكبير" للفنان أندي وارهول، والتي أبدعها في عام 1967، حيث تُجسد هذه اللوحة الإبداعية الموت كحدث اجتماعي، إذ يرتقي آندي بالنواحي الجمالية للعمل الفني ليبرز ظاهرةً اقتصاديةً ويولد شعوراً صادماً مفاجئاً.