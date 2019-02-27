مهرجان كورال الشرق الأوسط يستضيف فاندربيلت ميلودورز أكابيلا لأول مرة في دبي

يسر ’مهرجان كورال الشرق الأوسط‘، أضخم منافسة سنوية لغناء الكورال في المنطقة، أن يستضيف فرقة ’فاندربيلت ميلودورز أكابيلا‘ الحائزة على الجوائز، لأول مرة في دبي والمنطقة.

تأسست فرقة ’فاندربيلت ميلودورز أكابيلا‘ عام 2009 على يد أربعة طلاب شباب من جامعة فاندربيلت. وعلى الرغم من حداثة عهدها في عالم الأكابيلا الغنائي، إلا أن الفرقة الغنائية حققت شهرة كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويفتخر أعضاء الفرقة بقدرتهم على الموازنة بين حياتهم الدراسية في جامعة فاندربيلت واستعراض مواهبهم الفنية الرائعة؛ إذ سافروا ليقدموا عروضهم في مختلف أنحاء العالم، مثل لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وسويسرا وشيكاجو وباريس، والآن إلى دبي للمشاركة في ’مهرجان كورال الشرق الأوسط‘.

وشاركت الفرقة التي تقدم عروضاً تضم مختلف الأنماط الغنائية في العديد من مسابقات الأكابيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها البطولة الدولية لفرق الأكابيلا الجامعية التي أقيمت في مركز لينكولن بمدينة نيويورك، حيث حلوا في المرتبة الثالثة عالمياً. وفي عام 2014، وقع الاختيار عليهم مع 5 فرق أخرى للمشاركة في البرنامج الرائج ’ذا سينج أوف‘ على شبكة ’إن بي سي‘ التلفزيونية، حيث فازوا بالمركز الأول.

كما أدت الفرقة أحد عروضها في عام 2015 خلال حفل عشاء العيد في البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما، ليعقب هذه التجربة الرائعة تقديمهم عرضاً ضمن إحدى فقرات برنامج ’ذا توداي شو‘.

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وستقدم ’فاندربيلت ميلودورز أكابيلا‘ عرضها يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 1 مارس، وذلك في ’ذا فريدج‘ بمنطقة ’السركال أفنيو‘. وتتوافر التذاكر للبيع على الباب بسعر 50 درهم إماراتي. وستفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ليبدأ الحفل بعدها في تمام الساعة 8 مساءً.

وسيقيم ’مهرجان كورال الشرق الأوسط‘ حفله الموسيقي الختامي في ’دبي أوبرا‘ يوم السبت الموافق لـ 9 مارس، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بمسابقة ’كورال العام‘. كما سيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى فرقتين مرموقتين من المنطقة؛ وهما كورال ’جاردينيا‘ النسائي من سوريا، وفرقة ’موزاييكا سينجرز‘ من الأردن. وتمنح المنافسة فرصة قيمة للفرق الغنائية من المنطقة لإثبات شغفها وتفانيها في أداء رسالة موسيقى الكورال. تُباع تذاكر الحفل الموسيقي على الموقع الإلكتروني: www.dubaiopera.com.

ويجدر بالذكر أن ’مهرجان كورال الشرق الأوسط‘ حقق شعبية لافتة وحضوراً بارزاً عاماً بعد عام، وبات فعالية مرتقبة من قبل عشاق الموسيقى وحاضرة دوماً على أجندة دبي الثقافية.