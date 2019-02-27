جوائز كبرى مع حملة "تذوق واربح" خلال مهرجان دبي للمأكولات

أعلنت مجموعة مراكز التسوق بالمشاركة في عرض "تذوق واربح" المنظم من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون مع زوماتو. احتفالاً بمهرجان دبي للمأكولات، أكبر مهرجان عالمي للمأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط. يقدم العرض الترويجي "تذوق واربح" أكبر الجوائز على الإطلاق للعائلات والأفراد عندما يتناولون الطعام في مراكز التسوق أو المطاعم. يقام السحب الكبير على الجوائز في اليوم الأخير من مهرجان دبي للمأكولات بتاريخ 9 مارس 2019.

يشارك هذا العام في مهرجان دبي للمأكولات، 11 مركز تسوق وأكثر من ألف مطعم مسجل من زوماتو، وسيضمن هذا العرض لمحبي الطعام فرصة الفوز بالعديد من الجوائز الكبرى. ويحق لزائري المطاعم الحصول على قسيمة سحب واحدة عند انفاق 50 درم في أي من مراكز التسوق أو المطاعم المشاركة. وسيحصل العملاء المحظوظون على 50 قلادة من الألماس و اللؤلؤ، و3000 عضوية ذهبية من زوماتو، ومليون قسيمة خصم. والجائزة الكبرى سيارة نيسان باترول. وذلك خلال فترة مهرجان دبي للمأكولات.

يمكن للمقيمين تناول العشاء والتمتع بالجوائز الرائعة في مجموعة من مراكز التسوق وتشمل العربي سنتر، البرشاء مول، برجمان، سيتي سنتر الشندغة ، سيتي سنتر معيصم، دار الوصل، دبي أوتلت مول، الاتحاد مول، الوصل فيتا، ريبون مول.