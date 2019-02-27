فخامة الأداء والتصميم الإيطالي تجذب الأنظار في معرض دبي العالمي للقوارب

تم الافتتاح الرسمي للجناح الإيطالي في معرض دبي العالمي للقوارب بنسخته السابعة والعشرون الذي يجري حتى يوم السبت 2 مارس ويقام في قناة دبي المائية في جميرا.

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وتشرّف جيانباولو برونو المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وعمان وباكستان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للجناح الإيطالي مع سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي و نخبة من الضيوف الرسميين وكبار الشخصيات.

كما افتتح الجناح الإيطالي يوم أمس كلاً من سعادة فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان. وتبعت فعاليات الافتتاح حفل كوكتيل تم تنظيمه عند ركن Blaze التابع للمعرض.