"مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" و"القنصلية الملكية الدنماركية العامة" يتعاونان للترويج لمبادرات...

وقع "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، اتفاقية برنامج تعاون مع "القنصلية الملكية الدنماركية العامة" تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتعاون الطرفان في مبادرات وبرامج وفعاليات تروج للأبنية الخضراء، وتركز على الاستدامة كمرتكز رئيسي لحفز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات. كما تؤسس هذه الشراكة الاستراتيجية لمنصة تتيح للطرفين مشاركة شبكة الأعضاء والشركاء والمؤسسات التي تدعم تعزيز الوعي العام بأهمية التحول إلى نموذج الأبنية الخضراء، على امتداد سلسلة التوريد في القطاع.

بهذه المناسبة قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "يتطلع المجلس باستمرار إلى توسعة نطاق شراكاته وتأسيس شبكة أكبر من داعمي الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وستتيح لنا شراكتنا مع ’القنصلية الملكية الدنماركية العامة‘ فرصة تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الدنماركية ذات الخبرة الكبيرة في مجال تطوير التقنيات الهندسية والإنشائية التي تحدث تحولات نوعية في البيئات العمرانية. ولا شك بأن هذا المستوى من المعرفة والابتكار سيمثل رافداً لنمونا المستدام وأهدافنا التنموية الاقتصادية".

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وقالت سعادة ميتي هـ. تونيسين، الملحق التجاري في القنصلية الملكية الدنماركية العامة في دبي: "يسر القنصلية الدنماركية أن تعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’مجلس الإمارات للأبنية الخضراء‘ للعمل معاً على توسيع نطاق اعتماد أفضل ممارسات الاستدامة ومعايير الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في خفض البصمة الكربونية. ولطالما اشتهرت الدنمارك بإيلائها أولوية قصوى لقضايا الاستدامة، وتعتبر رائدة عالمياً في مجالات كفاءة الطاقة والأبنية المستدامة ذات الأثر البيئي الإيجابي. وبالنسبة لهذه الاتفاقية، فإننا سنحرص على تقديم أفضل الابتكارات الدنماركية وأحدث الحلول والمفاهيم التنظيمية التي تدعم مبادرات التحول الأخضر في الإمارات، وتنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع المجلس الترويج لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعكس الاتفاقية الموقعة بين "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" و"القنصلية الملكية الدنماركية العامة" الدور الرائد للمجلس نحو تحقيق رؤية البيئات العمرانية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بما ينسجم مع أهداف "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" واتفاقية باريس للمناخ.

ويستضيف "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" بصورة دورية فعاليات ومؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية. كما حرص المجلس على تطوير سلسلة من الأنشطة بما في ذلك فعاليات التواصل وورش العمل التقنية وأيام العمل المكثف وتقديم التسهيلات للبرامج التدريبية المتخصصة بقضايا تعنى ببيئات المباني بما يلبي متطلبات الأعضاء والمجتمع الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.