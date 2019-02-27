إقبال كبير على فعاليات ميكر فير دبي 2019







شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض الصناع العالمي "ميكر فير دبي 2019" عدد من المحاضرات الملهمة والشيقة قدمها نخبة من المتحدثين شملت شخصيات رسمية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والدولي وعدد من المبتكرين والمختصين والخبراء والفنانين في مجال الابتكار والإبداع حول العالم.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بإمارة دبي في كلمته، على اعتماد دولةَ الإماراتِ العربيةِ المتَّحِدةِ استراتيجيَّة وطنية تعتمد في جوهرها على الاهتمامِ بالابتكارِ والمبتَكِرينَ وصُنَّاعِ الإبداعِ والمُبدِعينَ ورعايةِ الموهوبينَ من خلال اتباعها مسارين وهما المسارُ الحكومي و المسارُ الأهليّ.

كما سلط معالي الفريق الضوءعلى توظيف دولةُ الإماراتِ كلَّ طاقاتِها الممكِنةِ لِدَعمِ الابتكارِ مادّياً ومعنويّاً بقوله "تعمل حكومة دولة الإمارات على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لِدَعمِ الابتكارِ مادّياً ومعنويّاً ، كما أنشأتْ مجالِسَ للعلماءِ الشَّبابِ ورصَدتْ الأموالَ اللازمةَ لِدعْمِ الابتكارات، كما لمسنا مؤخراً بوادرَ مُبَشِّرَةً في نوعِيَّةِ براءاتِ الاختراعِ التي سُجّلتْ بأسماءِ أبناءِ الإمارات والزِّيادةِ فيها."

وتناولت سعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للإستراتيجية والابتكار ، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الفرق بين مفهومي الابتكار والاختراع واستعرضت بعض من المفاهيم والأخطاء الشائعة حول الابتكار.

وقالت الهاشمي " لكل من يقولون أن الابتكار موهبة و ليست مهارة أو ممارسة،

نقول هذا الكلام غير صحيح ، فالابتكار ليس محصور على مجموعة موهوبين فقط و عباقرة،

فهو مثل العضلة تحتاج الى ممارسة و تدريب مستمر،لذا كلنا نستطيع إن تلقينا التدريب الكافي أن نكون مبتكرين ."

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن المستقبل اليوم لمن يمتلكون المهارات والموهبة أكثر من الشهادة الأكاديمية، وأن العديد من المؤسسات العالمية اليوم توجهت الى توظيف من يملتكون المهارات والمواهب دون انتظار شهاداتهم مثل شركات ( IBM , GOOGLE ,APPLE) ، فنحن أمام تحديات مستقبلية تفرضها الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلباته، بما يتطلب من مؤسسات التعليم العالي ان تضع رؤيتها وخططها الاستراتيجية معتمدة على تمكين الطلبة من المهارات وجعلهم أكثر قدرة على البحث والابتكار.

وبدوره أحمد الصالح، الشريك المؤسس لنظام إيبوت والمنتج لمعرض الصناع الكويتي، تناول في كلمته موضوع الاستدامة الاقتصادية من خلال الابتكار، وأشار إلى أن الاقتصاد هو نتيجة جمع عدة مدخلات معاً وهي المعرفة والابتكار واكتساب المهارات ، حيث أن التعليم يساعدنا على التفكير بالشكل الصحيح ويدفعنا للابتكار والإبداع .

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كما شهد اليوم الثاني تكريم فريقي مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع لحصولهما بجدارة على المركزين الأول والثاني في المسابقة الوطنية للروبوت FLL 2019 التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي. والتي شارك فيها مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار انطلاقا من حرص المؤسسة على رعاية وتأهيل الموهوبين للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية الخاصة بالروبوت والذكاء الاصطناعي وتحقيق مراكز متقدمة عالمياً.

وتم على هامش المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم ، انطلاقاً من حرص المؤسسة على توطيد أواصر التعاون وإيمانا منهم بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة والاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحوث في جميع المجالات مما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويرسخ قواعد الابتكار في المجتمع .

و قام الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

للأداء التعليمي المتميز بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة ممثلة بسعادة الأستاذ الدكتورحميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي يمثلها الدكتور يوسف العساف ،رئيس الجامعة ، بالإضافة إلى توقيع مذكرة مع جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي يمثلها الشيخ خالد بن طناف المنهالي الأمين العام للجائزة وكلية بوليتكنك أبو ظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ، يوقع عنها سعادة الدكتور علي سيف النقبي مدير بوليتكنك أبو ظبي .

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المعرض باقة متميزة من ورش العمل والأنشطة والعروض التفاعلية والمسابقات الترفيهية والثقافية وتوزيع الجوائز. وتعرض ورش العمل الكثير من التقنيات والأعمال الفنية والحرفية التي تناسب مختلف الأعمار وكل المجالات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ، اللحام ، قطع الليزر ، المنسوجات ، الطائرات بدون طيار وتصميم الأثاث وغيرها الكثير .

وانطلق المعرض يوم أمس الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 150 مشروع لمبتكرين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء والفنانين في مجال الابتكار، كما استقبلت فعاليات اليوم الأول من المعرض أكثر من 4000 زائر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار مع اختتام المعرض لفعالياته أكثر من 10000 زائر.

يشار إلى أن معرض الصنّاع "ميكر فير"، انطلق عام ،2006 من قبل الخبير ديل دوريتي، رائد حركة التصنيع في العالم، والمدير التنفيذي لمجموعة ماك الأمريكية ومؤسس معرض الصنّاع، الذي يدعم ويرعى الصنّاع والمبتكرين.