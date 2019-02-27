١٥ حيلة جمالية للمراهقين تقدم من المراهقة والمؤثرة ليلى باور ذات الـ ١٥ عاماً

لقد مررنا جميعًا بسنوات المراهقة - بالنسبة للبعض ، كان الوقت صعبًا لمحاولة معرفة الحياة وما تخفيه لنا باستمرار ، بينما بالنسبة للآخرين ، كان الوقت الأكثر سحراً والذي سوف نتذكره لبقية حياتنا.



اعترفتم بذلك أو لا ، إن سنوات المراهقة لدينا تلعب دورا هاما للغاية في أن نصبح الفرد المستقل الناجح الذي نطمح إليه ليكون يوما ما. هذا هو الوقت الذي نود ان نجربه دون أن يتم الحكم علينا. تريد الذهاب الى الصالة الرياضية بعد المدرسة؟ أنا أشجعك. أنتِ تكرهين وضع أحمر الشفاه الوردي؟ انا افهمك. تفكر في أن تصبح نباتياً؟ فقط ابدأ.



تقول ليلى باور ، مؤلفة المراهقة المؤثرة في دبي التي تبلغ من العمر 15 عاماً: "أود أن أُعلِّم الفتيات الصغيرات ، لا سيما من هم في سني ، أن يكونوا واعين ومنتبهين لأن يكونوا ذووا لياقة وصحة عالية وأن يبدوا أفضل ما لديهم في كل يوم". . وأضافت: "من خلال القيام بذلك ، آمل أن ألهمهم على أن يكونوا واثقين وأن يحبوا أنفسهم تمامًا في هذا الزمن المتسارع والعصر الرقمي".



هنا ، سردت ليلى ١٥ حيلة جمالية لتبدين جديدة ومتألقة في أي يوم من أيام الأسبوع:



نظيفة ، ذات لون واحد ورطبة

إذا كان هناك شيء واحد تعلمته عن العناية بالبشرة من أمي ، فليس أبداً أن أتخلى عن تنظيف وجهي بغض النظر عن مدى النعاس الذي أشعر به في المساء أو حتى إذا كان ذلك يعني الاستيقاظ 10 دقائق في الصباح الباكر. ابدأ وانهي دائمًا يومك بتنظيف وتنشيط وترطيب الوجه والجسم. ثقِ بي ، ستشكرينني لاحقًا على هذا.



تتوجي بجمال

يوم سيء للشعر؟ مقبول، شعر سيء كل العام؟ أوه لا.

سواء كان لديك شعر أملس مستقيم أو ذو جعدات ناعمة ، تذكري أن تغسليها دائماً بشامبو وبلسم لطيف. إذا استطعتِ استخدمي الماء البارد عند غسل شعرك. حاولي أيضًا تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر خاصة تلك التي تستخدم الحرارة الشديدة.



لرموش جذابة

إذا كنتِ أحد هؤلاء الأشخاص الذين ينعمون برموش طويلة وسميكة ، أهنئكِ! ولكن إذا كنتِ ترغبين في أن تستيقظي صباحاً وتبتهجين برؤية رموشك، فإن لدي أخباراً سارة لكِ... لا ، إنها ليست مسكارا أو رموش اضافية، انها زيت الخروع. استخدمي عيدان تنظيف الاذن لتطبيقه على الرموش بعناية واتركيها طوال الليل. افعل ذلك بانتظام وسترين بعض النتائج الرائعة!



الأظافر

جزء مهم من الاناقة التي نميل دائمًا إلى نسيانها هو العناية بأظافرنا ولا أعني بذلك التفنن بتصاميم الاظافر كل اسبوع بل هو بالأحرى تقليم الأظافر بشكل متناسق بانتظام.



تقشير الشفاه

تعانين باستمرار من شفاه جافة ومتشققة؟ التقشير والترطيب هو الطريق للتخلص منها. تأكدي من استخدام مقشر الشفاه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل واستخدام زيت جوز الهند أو الفازلين يوميا للحفاظ على شفاهك مرطبة.



الاسنان

يتحدث الناس دائمًا عن العناية بالبشرة ، العناية بالشعر ، العناية بالشفاه ، وما إلى ذلك. ولكن ما يفوتهم هو كيفية العناية بالأسنان. عندما كنا صغارًا ، كانت أمهاتنا دائمًا تجعلنا نفرش أسناننا مرتين على الأقل في اليوم. طبقي نفس القاعدة ولكن عليك الآن ايضاً أن تقلل من الطعام والمشروبات السكرية وزيارة طبيب الأسنان الخاص بكِ بانتظام.



الشمع

هناك الكثير من طرق إزالة الشعر التي يمكن للجميع استخدامها. ولكن إذا كان هذا يبدو مكلفًا في الوقت الحالي ، فهناك دائمًا خيار الشمع لأزاله هذا الشعر المزعج، افعلي ذلك بانتظام وحسب سرعة نمو شعرك.



مكياج لعمر المراهقة

فهمت ما تريدينه ، فأنت تريدين أن تجربي تلك الظلال الداكنة اللامعة ، و احمر الشفاه الأحمر الساطع الرائع الذي رأيته من حقيبة ماكياج أمك. لطالما حلمت بالظهور اكبر من سنكِ في الواقع حتى يتوقف الناس عن معاملتك كطفلة واتفهم ذلك تماماً. ولكن لديك حياة كاملة لتعيشيها كبالغة ولتبدين بمثل هذا السن ، ولكننا ليس لدينا سوى 7 سنوات للاستمتاع في سن المراهقة ، لماذا تضيعينها؟ بدلًا من ذلك ، يمكنك اللعب بألوان ناعمة فاتحة ومحاولة العثور على أفضل مظهر يلائم لون بشرتك.



تمارين الوجه

هل سمعت من قبل بتمارين الوجه؟ حسنًا ، كما أن التمارين الرياضية مفيدة للجسم كذلك تساعد تمارين الوجه على تهدئة وتشديد العضلات لتحسين تحديد وجهك بشكل أفضل. تذكري أن الوقاية دائما خير من العلاج.



رائحة جيدة ، شعور افضل

الرائحة الطيبة هي شكل من أشكال الاحترام انها رسالة لتقول للشخص الآخر أنك أخذت وقتًا لكي تكون قابلًا للتقديم أمامه، قومي دائما بحمل عطر بخاخ صغير في حقيبتك.



أرخص أداة الجمال

هل تصدقني إذا قلت لك أن أفضل وأرخص أداة تجميل هناك هي الماء؟ هذا صحيح! وبصرف النظر عن إعطائك بشرة مشرقة ومتوهجة ، فإن شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً يساعد على التخلص من السموم وتحسين البشرة بشكل عام.



الاكل الصحي

تخطي في الصباح الباكر محلات القهوة ذات الرغوة والكريمة وتجنبي مطاعم الوجبات السريعة في الوقت المتأخر من الليل. بدلا من ذلك ، حاولي أن تصنعي العصير أو السلطة الخضراء في المنزل عندما تحتاجين إلى تناول وجبة خفيفة. يستغرق الأمر بضع دقائق فقط للتحضير وتتجنبين بالتأكيد آلاف السعرات الحرارية التي ستحصلين عليها من البيتزا والبرغر.



التمارين الرياضية

إنها دائمًا معركة بين مشاهدة الافلام على الـ Netflix و وممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية. إذا وجدت صعوبة في جرّ نفسكِ من البيت والدخول إلى نادي اللياقة البدنية ، ففكري في رحلتكِ العائلية أو إجازتك القادمة كحافز يتطلب منك ارتداء فستان لطيف والذي لا تريدين تخريبه بمظهر غير متناسق.



الجمال النائم

إحدى الطرق للنظر إلى وقت النوم الخاص بك هو اعتباره جزءًا من طقوس الجمال الخاصة بك. الناس لا يسمونها "راحة جمالية" بدون سبب ، ألا تعتقدين ذلك؟ قومي بإنهاء جميع واجباتك المنزلية بعد الانتهاء من الدراسة ، ومن ثم قومي بالتخلص من كل شيء لا لزوم له ، وحاولي الحصول على بعض "الراحة الجمالية" على الأقل 8 ساعات في اليوم.



قمة الجمال السري

ربما سمعتِ هذا الف مرة ، لكنني سأظل أقول ذلك حتى تستوعبيها في النهاية - الثقة هي المفتاح. لن تقابلي شخصًا واحدًا في حياتك مطلقًا يملك كل ما يريده ويتمناه إلا أن ما يصنع الفرق هو أنهم واثقون تمامًا من أنفسهم وهذا هو ما يهمهم.