فيتنس فيرست تضيف صفوفًا جديدة على برامجها التدريبية للمجموعات

إن كنت تمارس الرياضة منذ مدة، ستعتقد بأنك قمت بكل التمارين الرياضية وأن كل صفوف الرياضة الجماعية تشمل فقط ركوب الدراجات، أو تمارين المقاومة، أو صفوف الـ HIIT. وفي حين أن كل هذه طرق رائعة لحرق الدهون وتقوية الجسم، إلا إنه توجد طرق أخرى جديدة دائمًا.

تقدم فيتنس فيرست مجموعتين من الصفوف الجماعية الجديدة التي ستجذب الكثيرين من عشاق الرياضة وهي: "بيلوكسينغ" و"أنيمال فلو".

ويتحدث مدرّب الصفوف الجماعية في فيتنس فيرست (أندريا جيوفانيني) كيف يمكن التدرب في كلا هذين البرنامجين من دون استخدام أي معدات وكيف يمكن للمواظبة عليها أن تحقق نتائج مبهرة.

ما هو البيلوكسينغ؟

تمزج البيلوكسينغ بين اثنين من أكثر البرامج التدريبة فعالية وهي البيلايتس والملاكمة، مضيفة عنصرًا ثالثًا وهو الرقص.

يتنقل هذا البرنامج التدريبي الحركي من تمارين القلب والملاكمة وصولًا إلى الحركات الرياضية التي تساعد في نحت الجسم إلى الرقصات الحرة.

ما هي أنيمال فلو؟

أنيمال فلو® هو عبارة عن برنامج مبتكر للياقة البدنية يجمع بين حركات تقوية العضلات الرباعي والحركات الأرضية مع مجموعة تمارين القوة باستخدام وزن الجسم من عدة صفوف لخلق برنامج رياضي ممتع ومحفّز ومفعم بالحركة.

ما مستوى المهارة المطلوبة للدخول إلى هذه الصفوف؟

يمكن للجميع تجربة كلا الصفين الرياضيين. هناك مجال أكبر للتدرب في صفوف البيلوكسينغ نظرًا لخيارات التمارين المتاحة بينما تتطلب أنيمال فلو بعض المهارات الأساسية حيث من الأفضل أن يمارسها من هو مواظب على الرياضة، وبغض النظر عن النوع، من المهم أن يتمتع الشخص بحد أدنى من المرونة والقوة لتحمل التمارين.

ما هي فوائد البيلوكسينغ؟

يحصل من يواظب على تدريبات البيلوكسينغ على فوائد البيلايتس والملاكمة والرقص في مكان واحد، وهو ما يعني تحسين مرونة الجسم والقدرة على التحمل والتمتع بعضلات أقوى وقوام ممشوق.

ما هي فوائد صفوف أنيمال فلو؟

أياً كان هدفك من ممارسة التمارين، فإن صفوف أنيمال فلو ستزيد من مرونتك وقوتك وقدرتك على التحمل. وسواء كنت رياضيًا محترفًا أو تريد فقط الوصول للياقة البدنية – فهي تناسب كل من يريد الوصول إلى أقصى قدراته البدنية بينما يحظى بوقت ممتع.

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يشمل برنامج Animal Flow® مجموعة واسعة من التمارين والحركات التي تم تصنيفها إلى ستة عناصر، كل منها مصمم للحصول على نتائج محددة.

ما هي المعدات المستخدمة؟

تطبق التمارين في كلا الصفين من دون استخدام أية معدات، بينما يمكن في البيلوكسينغ ارتداء قفازات خاصة لجعل التمرين أكثر فعالية وستكون القفازات متوفرة للشراء قريبًا أو يمكن طلبها عبر الإنترنت.

هل هناك أي فوائد على الصحة العقلية؟

هناك الكثير من الأدلة على فوائد هذه التمارين على الصحة العقلية لفصول اللياقة البدنية يصعب تلخيصها بسهولة، لكن من بينها هو الشعور بالسعادة بعد التمرين حيث توفر البيلوكسينغ الكثير من المتعة وتعطي مشاعر إيجابية، بينما يكتسب المتدربون في صفوف أنيمال فلو المزيد من الوعي الذاتي والتحكم بالجسم وكذلك زيادة في مستويات التركيز.

كم مرة يجب الذهاب لهذه الصفوف؟

نوصي بممارسة النشاط التدريبي نفسه 3 مرات أسبوعيًا كحد أقصى. يمكن ممارسة النشاط في أي وقت تريده ولكن يجب التنويع حيث أنه أمر أساسي للحصول على أفضل النتائج.

ما الملابس التي يجب ارتداءها؟

من المهم ارتداء ملابس مريحة، يمكن اختيار شورت رياضي أو سروال ليغنغز وتي شيرت.

يجب الأخذ بالعلم عدم ارتداء الأحذية في كلا الصفين، بينما يمكن ارتداء الجوارب ومن الأفضل أن تكون مانعة للانزلاق، أو أحذية خفيفة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل معينة.

متى تقام هذه الصفوف؟

تقدم هذه الصفوف في معظم نوادي فيتنس فيرست ضمن أوقات محددة.

يمكن الاطلاع على الجدول الزمني المتوفر عبر الموقع الالكتروني أو عن طريق تطبيق Myfitnessfirst app

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