مطارات دبي تعلق الرحلات الجوية من وإلى باكستان

أكدت مطارات دبي تعليق الرحلات الجوية من وإلى باكستان حتى إشعار آخر، بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني، وذلك حسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في تويتر.

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