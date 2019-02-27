إيس توسّع عملياتها مع افتتاح مكتبٍ جديد في مركز دبي المالي العالمي المكتب الجديد يأتي في إطار خطط...

كشفت’إيس لوساطة التأمين ‘، شركة خدمات وساطة التأمين الخاصة وصاحبة المكانة الرائدة في قطاع التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاقٍ مكتبٍ جديدٍ لعملياتها في إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لينضمّ إلى شبكة ’إيس‘ المنتشرة في أرجاء المنطقة والتي تضم 16 مكتباً ضمن ثماني دول مختلفة.

وسيقدم خبراء ’إيس‘ لإعادة التأمين من المقرّ الجديد حلول تأمين مصممة حسب الطلب وخدمات شاملة لإدارة المطالبات والمخاطر، للمشاريع الكبيرة وبرامج التأمين بمختلف أحجامها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتمّ الكشف عن افتتاح المكتب الجديد خلال مؤتمر دبي الدولي للتأمين.

وقالت يولا الخوري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ’إيس‘ القابضة، في إطار تعليقها على هذه الخطوة التوسعية: "يسهم افتتاح مكتب إعادة التأمين الجديد في تنويع مجموعة حلول الشركة وتحديد المجالات التي يمكننا استهدافها، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال على المستوى الإقليمي. ويتماشى هذا التوسّع مع استراتيجية ورؤية ’إيس‘ الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كأحد أفضل الوسطاء في كل سوق نعمل فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن ’إيس‘ لوساطة التأمين وإعادة التأمين تتمتع بخبرة إقليمية في مجال التأمين تصل إلى 65 عاماً، حيث توظف خبرتها لدعم الشركات وحمايتها عن طريق حلول التأمين وإعادة التأمين الشاملة والمخصصة.