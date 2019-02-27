بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار يشارك بريد الإمارات بشهر الإمارات للابتكار

استضاف بريد الإمارات، المزود الرائد للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في المنطقة، سلسلة من الفعاليات عبر مراكزها في انحاء الدولة خلال شهر فبراير للاحتفال بشهر الإمارات للابتكار، مُثبتةً التزامها بثقافة الدولة التقدمية في الابتكار.

تضمنت مجموعة الفعاليات العديد من جلسات النقاش التي تناولت موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ودور البريد في التجارة الإلكترونية ومستقبل الطوابع. وعقدت الشركة بالإضافة إلى ذلك العديد من جلسات العصف الذهني في مكاتبها، والتي جمعت الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى أعضاء جمعية الإمارات لهواة الطوابع لمناقشة الأفكار الجديدة وإيجاد حلول أفضل للتحديات المختلفة.

ومن جانبه علّق راشد الحريز، المدير التنفيذي للابتكار في مجموعة بريد الإمارات: "يُمثل شهر الابتكار تماشياً مع رؤية 2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة التزام البلاد بتعزيز قدرتها التنافسية وازدهارها الاقتصادي على مستوى العالم. وإنه لفخر لنا أن ندعم رؤية الحكومة الإماراتية في الابتكار من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الإبداعية. ونلتزم في بريد الإمارات بتحسين خدماتنا الحالية وتطوير منتجات وخدمات جديدة لنُعزّز تجربة العملاء لدينا، ويُعدّ الابتكار عنصر أساسي في تلك العملية".

شهر الابتكار أحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم ويتضمن مسابقات وورشات عمل ومعارض مكرسة للاحتفال بالابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار. ويأتي المهرجان نِتاج للجهد الموحد للقيادة الحكيمة والقطاع الخاص والأفراد بهدف نشر ثقافة الابتكار على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.