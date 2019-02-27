"الهلال" يفتتح مركزاً للإنزال السمكي في الساحل الغربي باليمن

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، مركز الإنزال السمكي في منطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب بالساحل الغربي، بعد أن استكمل إعادة تأهيل وتجهيز المشروع، الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي، وغرفتين لإدارة مؤسسة الصيادين، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، أن مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مرسى الإنزال السمكي سيستفيد منه ما يقارب 6 آلاف صياد من أبناء منطقة واحجة، والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام "الهلال" بقطاع الصيد في عموم قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن، بهدف التخفيف من معاناة العاملين في صيد الأسماك وتسويقها وبيعها، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبه أكد عوض سعيد بيضي، مدير مؤسسة الصيادين بمنطقة واحجة، ان أكثر من ألف قارب صيد، تعود إلى المرسى وهي محملة بكميات كبيرة من الأسماك تتراوح مابين"20-30" طناً يومياً، بفضل دعم ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة، للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 40 ألف نسمة في مناطق الحدبة، والنزيلية، وبيروت، والباهية، والقاهرة، واحجة الكبرى، واحجة الصغرى، والسكرة، وواحجة الصغرى، ووادي جدار. وعبر عدد من الصيادين، عن امتنانهم وشكرهم للهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم المتواصل الذي يقدمه لهم ولمختلف أهالي الساحل الغربي، مؤكدين أن مركز الانزال السمكي بواحجة، الذي نفذه "الهلال" اتاح لهم الفرصة للعودة مجددا إلى ممارسة نشاطهم وتحسين مستوى أوضاعهم وأوضاع أسرهم المعيشية.